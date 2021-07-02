【屯馬綫通車】宋皇臺站變身考古隧道 土瓜灣古物店發掘社區情味

▲ 屯馬綫開通車站變身考古隧道，也可發掘社區的情味。

屯馬綫全線通車，全新啟用的宋皇臺站及土瓜灣站可說是打通其「任督二脈」。宋皇臺周邊歷史文物豐富，站在興建時挖掘出大量珍貴的宋、元朝代文物，這些在站中的「聖山遺粹」出土文物櫃中，都有舖排展出，走著瀏覽如走入藝術時光隧道，出站後有何社區好去處，也不妨也發掘一下。

「聖山遺粹」 管窺宋朝文物

考古團隊在宋皇臺站工地中，共發現了70萬件文物，遺蹟百多處，包括有石構房屋基址、水井、窰爐、灰坑等。古蹟辦挑選了當中400件放在該站文物櫃公開展出，當中包括元代的八卦紋青瓷香爐、來自宋元時期的藥王像、宋元時期的骰、北宋時期的銅錢、各種青釉瓷碎片，以及19世紀末至20世紀的日常用器等，看著耳邊像揚起周杰倫的《青花瓷》的雅韻。

在各項文物當中，最矚目包括元朝八卦紋青瓷香爐，這兩個香爐產自龍泉窰，質量較好，由於在一水井附近的灰坑出土，可能跟水井神祭祀有關。另外，又展出一批珍貴的「宋元通寶」錢，於宋朝首年（960年）開始鑄造。另外，在附近的考古工作，亦發現出土的19世紀末至20世紀中的日常用品，青釉瓷碎片、藥王像等，有助了解當時香港居民的生活。

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展覽還有「宋王臺」那巨石的歷史淵源，此石所在的聖山已被夷平，成為啟德機場北停機坪的一部份，而巨石亦被切割為長方形，遷至宋王臺花園展示，看完這裏的圖輯後，不妨上站前後比較，也能對社區發展加深了解。

▲ 「宋王臺」那巨石，見證著歷史的風霜幻變。(攝影︰馮柏偉)

1. 真善美村 優美弧綫立面

從宋皇臺站A出口出，就可到這個老牌屋村真善美村參觀。真善美村於1965年落成，是香港房屋協會建成的第12個公共屋邨。屋邨由至真樓、至善樓、至美樓圍合成一個三角形，中央是一座兩層高社區中心，還有那棵標誌性的鳳凰木，舊屋苑老人戶較多，加上它雖與繁忙大路只一街之隔，但儼如鬧市中之綠洲，閒逛已相當的「歲月靜好」。

真善美村則是由周耀年李禮之建築師事務所操刀，重視公共空間的佈局規劃，特色是走廊寬敞、大堂開放，實用不花巧。屋邨具現代主義味道，連綿的長帶窗戶加上垂立的牆身結構，設計簡潔雋永。尤其因地勢而建的立面弧線，配以花紋型的通風牆體，與對面的設有立體窗框的校院建築，彷彿互為呼應，亦相當好打卡。

▲ 真善美村優美的弧線立面，簡潔雋永。(攝影︰馮柏偉)

▲ 那T形的入口設計，充滿現代主義的綫條味道。(攝影︰馮柏偉)

真善美村

地址︰馬頭圍富寧街5至55號

2. 聖公會聖三一座堂 中式建築「氣質」

宋王臺花園對面，就是這聖公會聖三一座堂。它創立於1890年，是香港聖公會在九龍區歷史最悠久的聖堂，原本位於宋皇臺聖山附近，後來因政府收地而搬至亞皆老街，至1936年因政府再次收地而改為現址，就是現今我們看見的聖三一座堂，現被列為香港二級歷史建築。

這教堂是中式文藝復興式建築風格，紅磚牆配綠瓦頂，也有石屎建成的仿斗拱設計，外形像一座中式廟宇，但屋頂的十字架卻顯示了是一座基督教教堂。在30年代，聖公會打算傳福音給土瓜灣人，當時華人很流行這中式文藝復興式建築，讓他們更有共鳴感。

▲ 聖公會聖三一座堂雖是教會，就在30年代興建之初揉合了中式建築的元素。(攝影︰馮柏偉)

留意上邊帶有十架的玻璃窗框，為30年代產物，那種玻璃磨紋手工藝幾近失傳，若你去過景賢里，就發現仍有這種玻璃。

聖公會聖三一座堂

地址︰九龍九龍城馬頭涌道135號

電話︰2713 5221

「夕拾」為舊物找歸宿

他們的舊物中，有60年代的梳化凳、舊式上海髮廊理髮椅、俗稱「菊花鐘」的轉花鐘、舊戲院的收費牌、舊打字機，還有海量的書信、字條、宣傳紙品等收藏，真箇琳琅滿目。Wing表示︰「有些人說近年找舊物困難，其實現在是很多人問我收不收，太多根本處理不了。由土瓜灣至九龍城的舊區，包括十三街、公務員宿舍等只要有人搬走，舊物要善後都會聯絡我們，也許我們有點名氣吧。」

▲ 土瓜灣的「夕拾」是舊物寶藏，Wing也儼如收藏界的怪傑。屯馬綫開通後更能發掘舊區的新鮮事物。(攝影︰馮柏偉)

Sylvia則補充，「譬如現在的移民潮，我們一個月已收了10座鋼琴，還要找車搬運，物主和我都不想浪費，否則就去了垃圾站，女工會拆去賣到錢的銅製腳踏。之前有社工來知道，就問可否轉贈至想學樂器的基層學生，也為它們找到合適的歸宿。」

當然，多年尋舊之旅中，也非次次功德圓滿，「有次朋友獲得一批教堂的柚木長凳，靚到不得了，我們花了幾萬元運走，但送都無人要到，在停車場放了幾年，結果都無奈扔掉。」Wing只能說，舊物有自己的宿命，「救得一件得一件，無得可惜的。」

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Sylvia也爆料說Wing就是行街，也會「自動波」scan一下附近有何舊物，較難忘一次是2018年旺角的豪華戲院結業，「我們經過見到它剛圍板清拆，好奇內裏變成怎樣，央求工人們讓我們入內。入到場我們都呆了，原來那些陳年的戲院凳沒人要，工人用鐵鎚扑爛處理，我還以為很多收藏家已訂定，大家都很意外。」

Wing的收藏太多，近年想好好歸納整理，想舉辦不同的主題展覽。除了之前舉行過的相機展，亦有計劃之後舉辦本港的情色書刊文化展，並跟藝術家crossover合作，讓人期待這個「黃色」火花。

夕拾

營業時間：11am - 7pm，逢星期二休息

地址：土瓜灣九龍城道 90 號安樂工廠大廈 A 座 9 樓

電話：9219 1660

記者︰馮柏偉

