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【新冠肺炎】41歲檢疫酒店兼職清潔工確診　曾清潔有確診個案的房間

社會 16:43 2021/07/02

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君見記者，交代昨日錄得一宗初步確診本地不明源頭個案。（經濟日報資料圖片）

本港持續本地零感染恐斷纜，一名居香港仔利港中心的41歲女子昨日初步確診，今日確診，並檢出帶有L452R變種病毒，於油麻地紅茶館酒店兼職清潔；衞生防護中心聯同港大微生物學系講座教授袁國勇今日(2日)下午到油麻地紅茶館視察。衞生防護中心及醫管局召開疫情記者會交代。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，涉及41歲女患者，與3名家人居香港仔利港中心，主要於數個地方工作，包括麻地紅茶館酒店，該酒店屬指定檢疫酒店，近2個月有一宗確診個案，涉及第11,920宗印尼外傭，於6月20至27日入住，及後確診送院，檢出同樣帶有L452R。

該外傭離開酒店後，房間無另一人入住，6月29日由承辦商消毒，是次患婦6月30日做清潔，當日早上清潔數間房後，最後清潔涉疫房間，及後約中午12時到鴉打街流動採樣站檢測，結果呈陽性，CT值逾30，病毒量低，惟其入院後進行兩次病毒檢測陰性及抗體呈陰性。

她稱，港大專家袁國勇及同事已到酒店作環境調查，想了解是否會有其他原因致檢出陽性，暫時列作確診個案，並正就與早前輸入個案作基因排序分析。

患婦於6月27日及30日曾與朋友於香港仔港富閣打牌，6月26日曾攜子女到香港仔大道海峰華軒補習，涉及老師、數名學生及2名家長均需安排檢疫。至於患婦兩名子女分別就讀庇利羅士女子中學及英皇書院，兩校需暫時停課消毒；丈夫任職東華三院賽馬會復康中心行政辦事處文職，最後上班日為6月30日，無需接觸病人或家屬，曾於6月25日檢測為陰性，同日接種一劑復必泰疫苗。

張竹君指，患者共21名密切接觸者需安排檢疫，同時亦有21名3名家人的密切接觸者亦需短暫3日檢疫，以待檢測結果；又稱L452R變種病毒傳染性高，昨晚已就利港中心封區，有580多居民經檢測，均呈陰性，及後第3、7、12、19天都需再做檢測，患者曾訪的9處地方昨亦納入強制檢測名單。

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記者：陳正怡

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