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【新冠肺炎】本港新增11宗確診　一宗本地源頭不明涉41歲酒店兼職清潔女工

社會 16:30 2021/07/02

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本港新冠疫情似有回彈跡象，今日（2日）新增11宗確診個案，1宗本地源頭不明個案，10宗輸入個案，累計11,939名確診患者，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會交代詳情。

29間疫苗接種中心分布：

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本地一宗源頭不明個案，涉一名居香港仔利港中心的41歲婦昨初步確診，並帶有L452R變種病毒株，其於檢疫酒店之一的油麻地紅茶館酒店兼職清潔，曾清潔確診患者的房間，近日亦曾到淺水灣南灣道豪宅工作，並沒有接種過新冠疫苗，詳情即看：【下一頁】。該名初步確診婦人入院後檢測及抗體測試呈陰性，當局將會到婦人工作的酒店及化驗室進行調查及視察，詳情即看：【下一頁】

另外，患者曾約友人打牌及帶小朋友補習，其子女分別就讀庇利羅士女子中學及英皇書院，兩間學校需要停課消毒，詳情即看：【下一頁】

同場加映，新手媽媽餵母乳6大難題，兒科專科醫生拆解謬誤：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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