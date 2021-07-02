【疫苗接種】中華總商會推500萬接種資助計劃　料惠及5000名無疫苗假期員工

▲ 香港中華總商會與樂群社會服務處合作推出疫苗接種津貼計劃。（陳永康攝）

為鼓勵基層市民接種疫苗，香港中華總商會（中總）與樂群社會服務處合作推出疫苗接種津貼計劃，預期可為5,000名公司無提供疫苗接種假期的員工，提供每人1,000元的身體檢查和疫苗接種津貼，涉款共500萬。

計劃針對月入1.5萬元以下，且公司未有提供疫苗假期的在職人士。由7月5日起，合資格人士只要到樂群社會服務處的辦事處遞交申請，並提供在職且月入1.5萬以下的證明、公司無提供疫苗假期的證明或聲明、和已接種2劑新冠疫苗的證明，即可領取1,000元津貼。如未完成接種的人士，亦可先登記，待完成接種後補領1,000元。

樂群社會服務處總幹事黃萬成指，計劃旨在鼓勵接種，所以只會預留約20％的名額予已接種的市民。他又補充指，如申請者未能提供公司無疫苗假期的證明，亦可以簽署聲明代替，惟一經發現虛報，中總會追討已批出資助。

香港中華總商會會長袁武表示，是次籌款反應良好，已籌得逾500萬善款，如申請人數多於5,000人，或會視乎情況加推名額，希望是次計劃能鼓勵疫苗接種，為恢復通關打下基礎。

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記者：陳梓蔚