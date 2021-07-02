【變種病毒】袁國勇指清潔公司消毒確診者房間不足10分鐘　使用的清毒劑不可破壞病毒核酸

本港新冠肺炎疫情再現危機，一名居香港仔利港中心的41歲婦昨初步確診，並帶有L452R變種病毒株，其於檢疫酒店之一的油麻地紅茶館酒店兼職清潔，近日亦曾到淺水灣南灣道豪宅工作，感染源頭暫不明。政府專家顧問袁國勇今午（２日）聯同衞生防護中心人員到油麻地紅茶館酒店進行調查及視察。

【新冠肺炎】本港新增11宗確診 一宗本地源頭不明涉41歲酒店兼職清潔女工。詳情即看：【下一頁】

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一名居香港仔利港中心的41歲女子，今日(２日)確診感染新冠病毒L452R變種病毒株，其在指定檢疫酒店的油麻地紅茶館酒店擔任兼職清潔員，更曾經清潔有確診個案的房間（詳情即看：【下一頁】）。

袁國勇到場視察後表示，該名印傭6月20日至27日期間於該酒店檢疫，並入住503號房，29日有清潔公司做消毒。他提到，即使以1比99消毒，過程需要最少15至30分鐘消毒才會完成，但今次只是消毒不足10分鐘，故形容「情況極不理想」。他續指，發現到在床褥、窗簾並非用漂白水進行消毒，而是用利用季銨化合物進行消毒，但該消毒方法難以消毒及破壞病毒核酸。他亦提到，該名婦人進行清潔時，包括抽起床舖、清潔廁所及清潔時，屆時或揚起病毒粒子，即時帶上口罩仍有可能吸入粒子。

他列出現時或有可能出現的兩個可能性，一是吸入病毒的微粒已殺；二是病毒微粒仍有毒性，現時為潛伏期，故令病毒量不穩定，因此認為現階段難以介定是否為病毒潛伏期。他建議，患者須留在醫院等待潛伏期完結，同時接觸人士須進行隔離。

袁國勇指，未來要防範同類事件發生，他認為所有清潔工人須接種疫苗，同時指出外判消毒公司須要求員工要按照衛生防護中心酒店業感染控制及預防指引進行消毒及清潔。

另外，他在在天台發現503房座向的通氣喉蓋損毀，故已要求酒店進行更換，但認為這情況與是次感染個案無關；亦提到503號房廁所每小時有多於6次換氣量，認為情況理想。

衞生防護中心傳染病處主任首席醫生歐家榮則表示，流行病學調查現時仍然進行中。

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記者：曾秋文、陳正怡、曾卓鋒