【變種病毒】袁國勇：出現零星個案如未有持續傳播可通關　惟本港情況被動且接種率太低

▲ 袁國勇指出現零星個案如未有持續傳播可通關，惟本港情況被動姐接種率太低。（曾秋文攝）

本港持續本地零感染恐斷纜，一名居香港仔利港中心的41歲女子昨日(1日)初步確診，今日亦正式確診，並檢出帶有L452R變種病毒，於油麻地紅茶館酒店兼職清潔；衞生防護中心聯同港大微生物學系講座教授袁國勇今日(2日)下午到油麻地紅茶館視察。

港大微生物學系講座教授袁國勇今日被問及早前確診男地勤個案已列作輸入相關個案，是否為通關作準備，袁解釋爆發個案是否找到感染源頭至為重要，正如是次41歲患婦個案，未知屬感染具傳播性的病毒，致其檢測呈陽性，惟已知曾與印傭個案流行病學有關連，即使屬本地個案亦為有源頭，強調有關改動並非為通關，形容是實事求是。

他稱，現時間中出現零星一、兩宗個案，如未有出現持續傳播鏈，認為通關亦無問題，「問題是別人肯不肯」，又形容香港情況被動，最大問題是港人接種率太低，新加坡接種率都逾50%，英國接種率高，即使溫布頓網球公開賽亦無需要求入場人士帶口罩。

不過他認為，是次個案仍於調查中，暫時未看到有何需要收緊防疫措施。至於科興疫苗是否可下調接種年齡，袁國勇稱需交予疫苗專家小組，需由專家劉澤星等審閱數據後才作決定，「如數據足夠當然可以，數據不足或未得，暫時未有時間看數據。」

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記者：陳正怡