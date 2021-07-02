中聯辦5副主任走訪港九新界　探訪1500戶基層

▲ 何靖（右）等5名中聯辦副主任，昨日落區探訪基層家庭。（中聯辦）

中聯辦主任駱惠寧曾在去年落區，去小西灣、深水埗等區採訪基層。昨日就輪到5名中聯辦副主任，走勻港九新界，探訪了居屋、公屋、劏房等，共1,500戶基層家庭。

中聯辦組成18支義工團，開展「溫暖關愛進社區」活動派福袋，以慶祝中共建黨100周年及香港回歸24周年。中聯辦副主任陳冬、仇鴻、盧新寧、何靖、尹宗華，都有參加活動。

中聯辦表示，在探訪過程了解市民情況，以及生活上的困難及訴求，未來會堅守一國兩制初心，堅持為民宗旨，積極推動香港解決市民關心事、困難事，相信在中央領導及特區依法施政下，加上市民共同努力，會在破解深層次矛盾上攻堅克難，認為香港的困難會過去，「明天一定會更好。」

今次是在疫情期間進行探訪，中聯辦稱受訪家庭都表示十分感動，又引述指，中央連續出手撥亂反正，令受訪家庭看到信心及希望。至於義工就指，在今次落區交流中，感受到市民對國家、香港的感情。

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