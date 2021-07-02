【新冠肺炎】27歲男地勤曾與3宗輸入個案患者擦身而過　距離約一至兩米全部人有戴口罩

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（曾耀輝攝）

本港新冠疫情持續，今日（2日）新增11宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日交代一名早前確診的27歲男地勤個案，當局早前將男地勤及其同事的個案列為輸入性相關個案。

張竹君指出，從閉路電視所見，該名27歲男地勤因工作原因，於6月11日在採樣站外的椅子等候，其間有3宗輸入個案患者曾在其身邊走過，距離約一至兩米，惟當時全部人均有佩戴口罩。

至於為何會染疫，她稱當局至今仍是不太理解，但強調Delta病毒的傳染性高，加上當日3名輸入個案患者中，其中一人當日有病徵，未知會否因此而令到傳染性較高。她說，當局將患者列為輸入性個案或輸入性相關個案，是會視乎流行病學或基因分析，與其他原因沒有任何關係。

另外，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在視察今日確診一名染疫清潔工酒店後，同樣交代27歲男地勤與3名輸入個案患者的關係。他指出，3名輸入個案患者均為外傭，當局翻查閉路電視，發現3名外傭於當日7時許落機，其後乘坐無人駕駛列車到檢測中心，並沿扶手梯直接到位於6樓的採樣檢測中心。

在7時20分，27歲的男地勤到達檢測中心中間位置，並於採樣站外的位置，當時外傭已經進入採樣檢測中心，至7時半至8時許，外傭步出檢測中心，其間經過中間位置與地勤擦身而過。

他補充指，當局發現3名外傭乘坐無人駕駛列車到檢測中心時，需要經過5樓一扶手電梯到位於6樓的檢測中心，當時其中一人的右手扶住電梯扶手，而27歲的男地勤在7時20分亦乘同一扶手電梯到6樓的檢測中心，其間右前臂曾接觸扶手電梯。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩