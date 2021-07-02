【北環綫】環評報告公開走綫　需預留空間或建皇崗口岸及坪輋等站

▲ 北環綫將來往現時錦上路站至古洞站，主綫料2034年落成。（資料圖片）

港鐵正進行北環綫詳細規劃及設計，擬於古洞、新田、牛潭尾、凹頭及錦上路設5個車站，料2034年完工。港鐵近日提交環評研究文件，交代走綫及車站參考位置。另外文件首次交代長遠潛在規劃，項目潛在錦上路以南擴建；又擬於坪輋、落馬洲河套區、皇崗口岸建立分線備置工程。

北環綫分兩期發展，先於落馬洲支綫增建古洞站，料2027年完工；第二期在錦上路站及古洞站之間興建北環綫主綫，在新田、牛潭尾及凹頭增設3個中途站，料2034年完工。

▲ 北環綫擬議走綫。（環評報告文件）

環評報告稱，北環綫全長10.7公里，錦上路站擬設於現時屯馬綫錦上路站旁，凹頭站擬設於沙埔發展區附近，牛潭尾站擬設於橫平山南路附近，新田站擬設於擬議新田／落馬洲發展樞紐之巿中心附近，古洞站則擬設於將來新發展區的巿中心位置。其中古洞站則建議為地下車站，其餘車站有待落實規劃及設計後，才決定興建地面抑或地下車站。

項目走綫由錦上路站出發，向北經過錦田公路迴旋處和錦田低流量泵房，隨後離開屯馬綫穿過沙埔發展區及沙埔村路，然後向北並經過沙埔濕地和新潭路。走綫從模範鄉以北離開新潭路，向牛潭尾及朗廈方向繼續，經過牛潭尾站後，在牛潭尾路後向位於東北的潭尾山，再到達新田站。走綫其後繼續向北，連接位於將來古洞新發展區的古洞站。

除了主綫工程，更包括多項預留作未來潛在擴建支線的相關工程，包括錦上路以南擴建、落馬洲河套區及皇崗口岸分綫備置工程，以及潛在擴建至坪輋等。

港鐵現時預期，走綫將途經私人地段、也包括濕地及農地。其中位於凹頭站一帶的沙埔沼澤，沼澤地棲息著近危物種「廣瀨妹蟌」，類似蜻蜓近親。環評報告稱，沙埔沼澤處於工程範圍，施工和營運階段將受到直接或間接影響。

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責任編輯：吳卓峰