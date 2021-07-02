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【港區國安法】專家供稱「光復香港」指香港不屬中國　「時代革命」等同改變政權

社會 16:30 2021/07/02

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24歲男子涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》一案今（2日）於高等法院續審。（資料圖片）

24歲男子涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》一案今（2日）於高等法院續審。控方專家證人、嶺南大學歷史系教授劉智鵬今出庭作供指，提出「光復香港」的人，是認為香港這個地方不屬於中華人民共和國；而提出「時代革命」的人，則是希望採取手段去造成政權或社會制度的改變。

控方專家證人、嶺南大學歷史系教授劉智鵬今出庭作供，劉供稱他早前就「光復香港 時代革命」標語的語境、字面意思及歷史角度作分析，並指從「光復香港」的英文翻譯「Liberate Hong Kong」可見，有關翻譯在一定程度上表達了漢字原文的意思，但「光復」的用法不止於「liberate」，亦應包括「restore」、「recovery」和「rebind」的意思，當中尤其以前兩者更接近。

劉續指，從歴史角度，「光復」有「攞返、恢復返失去嘅國土、政權、城市」的意思，劉認為在逾1,000年的歷史中，「光復」一詞用法並無改變。根據「光復」一詞在中國歷史上的應用，劉認為字義由古代三國，直至現代中國都沒有改變，即「恢復、取回落入敵人或異族手上嘅政權或國土」。

劉又指，當「光復」兩字與「香港」兩字同時使用時，意指「香港咁嘅情況底下，等同俾一個敵人或外族所佔據，所以提出光復香港係視當時嘅香港政府係一個敵人控制嘅政府，或者唔係一個我地國家政權底下嘅政府。」

劉續指，光復某些東西，是表示從一個正統政權角度出發，因此「光復香港」，是將提出這句說話的人放在正統位置，以斷定他當時面對的政府是不正統、不合法，必定是一個敵人或外族控制的政府。

劉續指，將「香港」置於「光復」之後，是指香港當時正被敵人政權控制，即中華人民共和國正非法地擁有香港這個城市，因此說出「光復香港」的人，同時是認為香港這個地方不屬於中華人民共和國。

至於「時代革命」一詞，劉指出從歷史角度可見字眼的意思是不接受、要改變當時的政權和社會制度，引伸至認為當時的政權和社會制度是不合法，而需要推翻和改變。劉又指「革命」一詞在中國歷史悠久，其意思一直是指推翻現有政權並取而代之，而在20世紀的中國，「革命」一詞的應用主要在政治方面，例如辛亥革命及文化大革命，都是針對政治。

劉再解釋，提出「時代革命」口號的人，是希望採取手段去造成政權或社會制度的改變，從而造成時代的改變。

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記者：楊詠渝

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