【六孩夫婦】6個子女3個踏入青春期 夫婦三招應對：維護家庭要通力合作

▲ Korbut與Joseph堅持一視同仁，不特別偏愛任何一位子女。

黃嘉琳(Korbut) 與丈夫Joseph育有六名子女，大女今年16歲，次子14歲，三女13歲，四女9歲，五子7歲，么女3歲半。Korbut與Joseph均在大家庭成長，兄弟姊妹間手足情深，兩人自拍拖起一直憧憬婚後建立大家庭。原先計劃誕下4名子女，後來卻意外懷有老五及老六，最終誕下6名子女。

教養6名子女，Korbut直言丈夫是其中的關鍵角色，「維護家庭需要靠夫婦二人通力合作，單靠一人之力不能令家庭變好，因此一定要有丈夫這位可愛的神隊友才成事。」

Korbut說。她更認為穩固的夫婦關係是教養子女的重要基礎，Korbut與Joseph有共同信仰，有相近價值觀，在教導子女方面有一致的大方向。縱使方向相同，不過他們都需要一些時間磨合，特別在於二人有不同性格及處事風格。

Korbut外向，喜歡說話，擅於一心多用，能在同一時間處理數件事件；相反，丈夫每次只能集中處理一件事。面對這情況，或許有人會要求另一半像自己一樣，能同一時間兼顧多項工作，不過Korbut卻不贊同：

我認為重要是了解自己及伴侶的限制，不怪責也不強迫他跟隨自己的標準，並且欣賞他的長處，放手讓他發揮自己的特質，就好像Joseph那樣，就讓他每次只專注處理一件事好了，長期便會得到滿足感，能更投入家庭。

Korbut更會在子女面前肯定丈夫，讓爸爸在他們的成長裡佔有重要位置；當丈夫得到動力及肯定，自然更投入照顧子女。例如家裡的說故事專員並非由擅於表達的Korbut擔任，反而由丈夫出任，並深得子女喜愛。爸爸投入家庭角色，不只令家庭和諧，更對女兒成長有深遠影響，Korbut說。

有研究指出若爸爸與女兒多擁抱，以及多肯定她們，讓她們感到被愛，有助減少過早拍拖及結婚的機會。丈夫與女兒關係緊密，我不會因而呷醋，因為我深信這樣反而會令她們與我的關係更好。

對子女一視同仁

六名子女年齡與性格各異，Korbut與Joseph堅持一視同仁，不特別偏愛任何一位，也不作比較，讓他們每一位都知道自己是寶貴的，同樣受父母寵愛，「我們一家人曾接受一個訪問，記者突然問孩子覺得父母最愛哪一位，那時我真的抹一把汗！怎料每位都答自己是父母的最愛！當下我就知道一直以來的教養方向是正確的。」Korbut笑說。

雖然每位孩子都認為自己是爸媽最愛的孩子，但是他們眼中不只有自己，更有其他手足，全因Korbut與丈夫從小向子女灌輸一個理念：兄弟姊妹是父母給他們的重要資產，手足之間的情誼是珍貴的禮物。

然而，子女各有不同性格，在日常生活中少不了有磨擦。Korbut認為作為父母需要了解及肯定子女的特質，這有助促進手足情，

每名孩子都是獨特的，也有不同需要，如父母能及早知道各人的特性，並按其特點進行調整，可有助減少兄弟姊妹間的磨擦。三女手腳較慢，每次出門前都需要多點時間準備。 如果我們一家人外出，我會早早讓她知道出發時間，給她多點時間準備，這樣便能與大家一同在約定的時間出門，減少成為眾矢之的的機會。

對青春期子女：放手、給予空間及聆聽

大女、次子及三女已踏入青春期，Koburt與Joseph會給予他們空間，尊重他們的意願；若他們願意說，二人亦樂意聆聽，從中給予鼓勵及肯定。「有次與三女談夢想，她表示想當侍應生。其他人聽到可能會反感，甚至指責她浪費父母多年來供書教學的心血。不過我沒有，反而當刻想起問她背後原因；接著她就說因為當侍應生可以認識很多生字。那時我便知道與她的特質有關，三女從小就有收藏筆記簿的習慣，對文字敏感，於是我鼓勵她向多認識生字的方向出發。青春期青少年十分善變，可能數個月便有另一新志向，當下若我否決她，只會令她失去動力。」Korbut說。

縱然已是6名孩子的父母，Korbut與Joseph卻謙稱自己仍在學習當爸媽，畢竟孩子每分每秒都在成長，每天都有新挑戰發生，唯有保持一顆開放的心，並時刻與子女同行，有助他們在瞬息萬變的世界裡茁壯成長。

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文章維護家庭基金授權轉載。