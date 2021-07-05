【殘而不廢】痙攣坐輪椅≠沒工作能力　殘障人士做陶瓷發揮潛能殘而不廢

▲ 香港耀能協會建立「咫心家匠」品牌，讓轄下工場的學員一展潛能，向大眾證明他們殘而不廢。

「他們不是坐著等人來服侍，他們同樣有夢想。」殘障人士不等於廢人，與普通人一樣有工作能力。香港耀能協會轄下的庇護工場有肢體痙攣、智障或要坐輪椅等身體殘障人士，他們既能編織，也能做陶瓷，能親手製作形態可愛的鯨魚筷子座、魚形餐碟等產品，質素可媲美市面商品。今年4月，該協會建立「咫心家匠」（mµse casa）品牌，售賣工場殘障人士製作的產品，希望讓大眾認識其藝術潛能，展示何謂殘而不廢。

▲ 「咫心家匠」推出的海洋系列產品，由香港耀能協會轄下工場的學員製作。（圖片：咫心家匠facebook）

人盡其才 合力製作藝術品

在屯門安定邨的工場，戴上助聽器、已屆56歲的阿強坐著輪椅，來到拉坯機面前，純熟、專注地把手指疊在陶泥上，固定位置、塑造形狀，漸漸拉出一個花瓶。比阿強稍年輕的嚴家鴻，現年49歲，自出生以來下肢痙攣，身體欠平衡，至今需用拐杖輔助。甫坐下，他即拿起擀麵棍，壓平陶泥；至厚度平均後，用尺子量度尺寸，不時喃喃自語道：「還差一些」。最後他𠝹出魚的形狀，並摺好、黏好魚尾，看到魚形餐碟的雛形，整個製作過程約三十分鐘。

▲ 現年56歲、需要坐輪椅的阿強動作純熟地拉坯，製作陶瓷產品。（黃泳欣攝）

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除了燒製這步驟，每件陶瓷產品均由學員合力完成，導師會按他們的能力和性格，安排適合的工序。家鴻做事細心、認真、較聰明，而且雙手有力，故被安排壓泥板、印模等工序。另一邊廂，現年28歲、患有輕度智障和重肌無力症的Carman，拿著經過素燒的魚形餐碟，塗上象徵海洋的淺藍色。負責的工序相對簡單，但她一臉享受。

「除了教他們一技之長、發掘其潛能，也會教他們工作態度和合作精神。」安定工場的陶瓷導師郭婉玲姑娘稱，陶瓷易學難精，而且工序多，包括搓泥、拉坯、手捏、壓泥板、印模、塑造造型、素燒、上釉、釉燒等。郭姑娘成為導師已4年，見證學員不斷進步，深信他們「絕對應付得來」。

▲ 現年49歲的家鴻開始製作魚形餐碟，正用擀麵棍壓平陶泥。（黃泳欣攝）

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屢敗屢試 作品獲欣賞

社會大眾的認同，能給予殘障人士莫大支持和動力。郭姑娘憶述，家鴻曾每星期請假兩、三天，每次上班也遲到，也許是身體機能退化、工作欠目標。自協會成立「咫心家匠」此平台後，令他振作起來，「得知更多人認識自己的作品後，他上班積極許多，每星期工作五天，沒有遲到。」

▲ 香港耀能協會安定工場的陶瓷導師郭婉玲姑娘（左）表示，學員家鴻很好學，天文、地理，乃至中西文化等課題也有興趣，最近更上網自學俄文。（黃泳欣攝）

在工場接受陶瓷訓練26年的家鴻，喜歡陶瓷變化多端，其作品曾屢次獲獎。「咫心家匠」品牌建立後，家鴻負責製作小魚點心碟、大魚餐碟，每天約可製作3至4塊。他稱碟子的形態很美，笑言像一條撻沙。

一定要有耐性。做陶瓷不難，但要做得漂亮就難。難的話，就多做幾個。挑選一些較好的，不用介意之前的作品做得不好。

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家鴻對自己的作品有一定要求，量度尺寸時相差2cm，他會重新量度；黏貼時歪斜了，他會重新黏過。郭姑娘認為他樂天、不怕失敗的精神很值得學習。有次，家鴻曾花很多心思、時間製作一件陶瓷，當風乾、準備拿去釉燒之際，卻被另一位學員弄破了。他不僅沒發怨言，甚至說「不要緊，明天重新再做」。

▲ 郭姑娘提醒學員Carman，為魚碟上色要均勻。（黃泳欣攝）

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面對困難，學員並無逃避。郭姑娘仍記得，有學員曾用3個月時間製作了陶瓷生日蛋糕，準備參賽前，因蠟燭破損而決定重做；最終多花半個月時間完成，在比賽前製成一個更大更漂亮的陶瓷蛋糕，更被送往日本評審，雖有入圍，但沒獲獎。郭姑娘認為，作品包含學員堅持不懈精神，

希望更多人認識他們的作品，欣賞其努力，證明他們是殘而不廢的人。

▲ 香港耀能協會安定工場的陶瓷導師郭婉玲姑娘表示，每年導師更會按各學員的能力，訂立個人工作項目和目標，在此前她會先深入了解各位學員。（黃泳欣攝）

建立舞台展潛能 作學員最大後盾

過往外出展銷時，有市民看到痙攣、坐輪椅的學員也可製作出如此漂亮、實用的作品，除了驚訝，也感到佩服。香港耀能協會總監（社區支援服務）兼註冊社工洪淑娟姑娘則表示，學員有藝術天份、潛質，但缺乏一個展現才能的平台。故此，協會與香港理工大學設計學系學生合作，了解學員的能力後，構想出「咫心家匠」這個平台，好讓他們在舞台上發光，讓社會大眾看得見其作品。

▲ 香港耀能協會總監（社區支援服務）兼註冊社工洪淑娟姑娘表示，願意成為殘障學員最大的後盾。由左至右：導師郭婉玲姑娘、學員Carman、總監洪淑娟姑娘、學員嚴家鴻。（黃泳欣攝）

大眾不太認識學員的能力，他們不是坐著等人來服侍，他們也一樣有夢想，想融入社區，證明自己的能力。

洪姑娘稱，現時協會轄下工場共有近70位學員參與「咫心家匠」計劃，有 人用腳搓泥，有人用口握筆畫畫，即使疲累也不願休息，其堅毅精神令人佩服。導師郭姑娘認為：「每件作品經過釉燒後，也不一樣，會有驚喜。可看出學員的性格，是經過他們努力而製成，當中包含著愛。」

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目前「咫心家匠」首批推出市面的產品包括6款海洋系列陶瓷餐具，以海洋及藍色為主題，其餘的就由學員發揮。始料不及的是，產品推出市面約2個月已頻頻接訂單，深受大眾歡迎，惟學員每天產量不多，只能盡力趕貨。洪姑娘表示，未來將會構思以黃昏、花為主題的產品；亦計劃與坊間職人合作，推出手作職人系列。她說：

學員能走多遠不知道，但他們想走多遠，我們也一定支持、陪伴，作其最大的後盾。

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記者：黃泳欣