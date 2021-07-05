【一切從簡】遺體防腐師棄中大高薪厚職　伍桂麟創殯儀社企助基層善終

▲ 伍桂麟創立殯儀社企「一切從簡」助基層善終。

生有時，死也有時。遺體防腐師伍桂麟（Pasu）自入行做殯儀館學徒，經歷11年在中大醫學院擔任解剖室經理，到今日成立殯儀社企「一切從簡」，每天生活仍然離不開死亡。

雖然是殯儀社企，但我不想第一感覺是很恐怖。

Pasu笑言，自己雖然不再年輕，但也想打造一間藝文青感的另類殯儀社企。

「一切從簡」給人第一感覺跟深水埗流行的文青小店類近。打開店門，正中央是一桌生死教育相關書籍、繪本，長廳的一面牆身以高身層架裝飾，架上擺著大小不一的骨灰盅、由遺物轉化而成的物品，諸如咕𠱸、布袋、毛公仔……窗邊擺放一對膽機連大喇叭，播放著悠揚的古典音樂，文藝感十足。

▲ 伍桂麟（Pasu）成立殯儀社企「一切從簡」。（黃建輝攝）

Pasu中五畢業後修讀藝術，起初以教畫維生，由於家人希望他收入能穩定，在親戚介紹下，便投身殯儀館兼職做遺體防腐，可說是「誤打誤撞」入行。

及後在中大醫學院工作11年，他主力推動生死教育和「無言老師」遺體捐贈計劃，19年榮獲十大傑青，去年更成為香港紅十字會人道年獎得主。

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工作漸上軌道，榮譽名銜陸續而來，他卻選擇毅然跳出舒適圈，一手一腳創立社立，希望為弱勢基層人士盡一點心意，想做多些公眾生死教育。他坦言下決定前曾有猶豫，畢竟也要考慮現實：

做決定前有猶豫，事實上人工、各方面差了很多。所有事「由零開始」是很高風險，但對我而言，過往做生死教育、遺體捐贈計劃，都是很移風易俗的項目。我有信心可在新領域上開發到新事物，尤其幫助到一些弱勢社群。

這一顆助人之心，原來早已紮根在年幼的Pasu心中。早在入行前，他已開始做義工探訪獨居長者，至今有20多年。

省卻形式化 正視往生者遺願

打開電視或上網看新聞，不時會見到一些長期病患的照顧者，因不堪壓力而輕生，甚或有獨居長者離世多時，直至遺體發臭、腐爛才被發現的社會悲劇。Pasu發現這些慘像背後，往往隱藏著連串社會問題：

一個人自殺不一定是想不開。長者自殺多數關乎貧窮、物質支援不足，人與人之間聯繫不夠。

近年疫情之下，社會彌漫著一片愁雲慘霧。Pasu見到更多基層獨居及雙老長者被迫困在家中，生前身後都難以規劃。往生者遺願難了，家屬的哀傷情緒亦無法疏導。所以去年Pasu就聯同社福界的朋友申請社創基金，在今年4月底開設了「一切從簡」。

▲ 6月完成中大合約，Pasu正式全身投入「一切從簡」的工作。（黃建輝攝）

現時綜援人士能從社署領取的殯儀津貼是$15,960，Pasu表示倘若簡化儀式、出席親友也不多，資助金額足以應付「院出」（醫院直接出殯）程序：

簡簡單單不是要簡陋，都要漂亮。

一切從簡的理念就是省卻形式化，正視往生者遺願，了解在生者需要：

要幫一些人有尊嚴地離世，甚至家人可以舒舒服服過度哀傷，許多時我們會誤解，應該要付出多些，就能獲取回報。但這個「回報」究竟是人的尊嚴，或是良心好過一點？

如何真正讓往生者「一路好走」？Pasu認為及早了解晚期病人的意願，免去臨終前可能要經歷的入侵性搶救治療，可讓逝者走得更安祥。至於省卻部分喪禮上的繁文縟節，就更能令家人有心力，慢慢過度悲傷向前行。

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「一切從簡」選址樓上小店，對面就是可辦理死亡證的長沙灣政府合署，包括Pasu在內目前有3名職員，另有兩名義工。受人手及經驗所限，Pasu在6月頭完成中大合約後亦全身投入社企工作，一如當初在大學負責推廣遺體捐贈計劃，也是充當拓荒者角色，事事親力親為。

近年香港掀起移民潮，與太太育有一名5歲囡囡的Pasu去年也曾考慮過移民，但始終心底並非真正想走，而巧合社企計劃書又獲通過，令他決定繼續留港，為香港人做一些事。

大量壯年人帶著小朋友一家大小走，未必帶得走老人家。老人家亦未必想走，許多老人家連離開自己住的邨都不多，更不要說離開香港。所以對許多移民的人來說，其中一個最大掙扎，就是會留下老人家。

Pasu意識到未來這種情況會愈來愈多，而在現時疫情下，子女未必能趕回來見最後一面，又如何好好為父母辦理身後事？

我想我做這個服務，就可以幫助到這些已移民的香港人。

「香港人道年獎2021」現正接受提名，截止提名日期至2021年7月9日，詳情【見此】

▲ （黃建輝攝）

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記者：陳昊淋