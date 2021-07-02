【5000元消費券】WeChat Pay推消費券加碼四重賞　$1萬禮遇+每日抽獎送$5千【附更多優惠】

▲ WeChat Pay推消費券加碼四重賞！

港府將向720萬名合資格人士，合資格的市民派5,000元電子消費券。WeChat Pay HK今日（2日）公布消費券優惠計劃詳情，市民成功登記用WeChat Pay領取消費券，可在獲得政府$5000消費劵同時盡享消費券加碼四重賞。

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消費券加碼四重賞包括人人可領取總值超過$10,000的商戶禮遇及優惠券的「商戶優惠放題」、每日贏取最高$5,000加碼賞的大抽獎活動「日日有千抽」、登記消費券加碼賞以及「邀請親友消費券齊齊加碼」獎賞。

1. 每人拎HK$10,000優惠券

WeChat Pay HK與過百間商戶合作, 由2021年7月4日起至2022年1月31日期間，推出優惠放題，用戶成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券即可自動獲得活動參與資格。

活動期間可在政府$5000消費券之外，人人獲得$10,000商戶禮遇及電子優惠券額外獎賞，覆蓋生活百貨、飲食美饌、購物消費等等範疇。

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2. 日日有千抽：最高可抽HK$5,000加碼賞

由6月30日起至9月3日，WeChat Pay HK將會每日舉行大抽獎活動，所有成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券的用戶在個人消費券派發之前，進入「一日有千抽」頁面將會自動獲得抽獎資格，100%中獎。

每日更會抽出一位幸運兒獨得$5000加碼賞大獎，並設有其他金額的加碼賞，例如$888、$88。若用戶尚未登記選用WeChat Pay HK領取消費券，亦可通過活動頁面試抽一次，所有獲得的加碼賞將在用戶領取政府消費券後使用。

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3. 邀請親友登記即賞高達HK$5,000

此前，WeChat Pay HK已推出邀請親友消費券齊齊加碼活動，在5月28日至8月14日期間，用戶每邀請一名親友成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券，即可獲$20 WeChat Pay HK加碼賞，最多可獲高達$5000 WeChat Pay HK加碼賞。

4. 成功登記領取消費劵獲取$30

另外，WeChat Pay HK用戶成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券，即可獲取$30WeChat Pay HK加碼賞，所有獲得的加碼賞將可在用戶領取政府消費券後使用。

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責任編輯：王芷瑩