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【食物安全】波蘭及南非部分地區爆發高致病性禽流感　食安中心禁入口禽肉禽類產品

社會 16:40 2021/07/02

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波蘭及南非部分地區爆發高致病性禽流感，食安中心禁入口禽肉禽類產品。（iStock圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（2日）宣布，因應波蘭獸醫檢查總署通報，指波蘭馬佐夫舍省Piaseczyński區爆發高致病性H5N8禽流感，以及世界動物衞生組織通報，指南非誇祖魯納塔爾省Msunduzi Local Municipality爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品，以保障本港公眾健康。

中心發言人說，根據政府統計處的資料，今年首三個月本港從波蘭進口約2,920公噸冷藏禽肉及約1,206萬隻禽蛋。香港目前與南非只建立禽肉進口機制，並無禽蛋進口機制，今年首三個月本港並無從南非進口禽肉。

發言人續指，中心已就事件聯絡波蘭和南非當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：曾卓鋒
　　 

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