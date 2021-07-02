【活得健康啲】女子呼吸不順求醫揭患「媽媽手」　避重就輕拖10多年致胸椎錯位【附自測媽媽手方法】

▲ 註冊中醫師何顯毅拆解「媽媽手」的成因、症狀及治療方法。

扭毛巾、擰門柄，覺得手腕疼痛，有可能是患上「媽媽手」。不過，媽媽手並非媽媽專利，OL們都有機會中招，今集《活得健康啲》請來註冊中醫師何顯毅拆解「媽媽手」的成因、症狀、治療方法等。

何顯毅指出，「媽媽手」的正確名稱是「拇指狹窄性腱鞘炎」，屬於肌腱炎的一種，主要因長期發力姿勢不當，令大拇指長短肌肉出現增生增厚情況，導致手腕外側出現紅、腫、熱、痛的發炎反應，甚至影響手指活動的能力，導致一些簡單的日常動作，如扭毛巾，也難以做到。

「媽媽手」並非媽媽專利

顧名思義，「媽媽手」患者大多為媽媽，因為她們在抱嬰孩時，經常需要用拇指托著嬰孩的頭部，加上餵奶、扭毛巾等動作，都會需要拇指發力的，如姿勢不當，便容易引致肌腱炎，另外，產後荷爾蒙分泌的改變，亦是引致「媽媽手」的因素。

不過何顯毅強調，「媽媽手」並非媽媽專利，凡長期手腕部發力姿勢不當人士，都容易出現「媽媽手」，例如長時間使用剪刀的髮型師、經常托著電話的前線銷售人士等等。

單手使用電話都會導致「媽媽手」，因時下電話尺寸愈出愈大，當你拿起電話時已要拉緊手掌神經，而觸控屏幕時更會容易拉傷。

嚴重可引致頸椎病

何顯毅指，「媽媽手」的初期症狀包括拇指僵硬、不能發力、拿不到重物，平時可輕易做到的動作，突然無法完成，例如拿重物等等，甚至出現紅腫、熱痛的情況。假如長期置之不理，或會令病情惡化，影響整個脊椎，引致頸椎病、胸椎錯位等情況。

他曾接收一名年約50歲的女患者，她因呼吸不順前來求醫，經問診及檢查後發現，她十多年前因照顧剛出生的小朋友而患上「媽媽手」， 手部會作痛，但一直不以為意，自行按摩了事，一拖便是10多年，期間更避重就輕去做家務，結果影響胸椎錯位，出現呼吸不順、頸腰背痛等症狀。幸好，配合針灸、推拿、正骨等治療後，患者情況已得到改善。

一招自測「媽媽手」

至於如何自我檢測「媽媽手」？何顯毅分享了一個常用的方法「Finkelstein Test」。

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針灸有助即時止痛

治療「媽媽手」方面，中醫主要會採取針灸達到即時止痛的效果，若問題嚴重，影響到頸、背部分，會配合推拿、拔罐和正骨等治療，亦會選用散瘀、強健筋骨、理氣止痛的中藥，例如桃仁、紅花、 雞血藤或桑枝等。

▲ 雞血藤（左）、桃仁（中）、紅花（右）。（文子健攝）

何顯毅補充，如患者想自行在家做簡單動作舒緩痛楚，要視乎發病程度，假如是急性發炎，問題較嚴重，不建議自行處理；如果是舊患，可適當自行按摩、熱敷。詳情請留意7月2日晚上10時在HKET TV健康台播出的《活得健康啲》。

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記者：沈佩珊