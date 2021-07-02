【源頭不明】41歲源頭不明婦子女就讀庇理羅士女子中學及英皇書院　兩間學校須停課及消毒

▲ 41歲源頭不明婦的子女就讀庇理羅士女子中學及英皇書院。

本港今日（2日）新增11宗確診個案，包括10宗輸入個案及1宗本地不明源頭個案，涉及一名41歲女患者。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，該名女患者於6月30日在流動採樣站作檢測，結果呈陰性。她與3名家人居於香港仔利港中心，主要在數個地方工作，包括九龍油麻地鴉打街6號紅茶館酒店，最後上班日是7月1日；另於鴨脷洲鴨脷洲大街95號冠藍軒及淺水灣南灣道12A號2號做兼職清潔工，分別的最後上班日是6月21日及29日。詳情即看：【下一頁】

張指出，女患者曾與朋友在6月27及30日於香港仔中心港富閣打麻雀，涉事的朋友須檢疫；另於6月26日曾陪同小朋友到香港仔海峰華軒補習，其老師亦需要接受檢疫。

另外，女患者的工作場所及潛伏期曾到過的地方昨日已納入強檢通告，有關人士如曾逗留需要檢測：

淺水灣南灣道12A號2號

九龍油麻地鴉打街6號紅茶館酒店

鴨脷洲鴨脷洲大街95號冠藍軒

香港仔香港仔中心第4期6A-6B號舖地下麥當勞

香港仔市政大廈香港仔街市

香港仔南寧街13-23號香港仔中心地下百佳超級廣場

香港仔華富(二)邨商場6樓17-18號舖麗絲快餐店

鴨脷洲鴨脷洲大街145號僑民大廈地下2號舖及1樓3號舖海東軒

香港仔湖北街16號地舖金門餐廳

另外，女患者的子女分別就讀於庇理羅士女子中學及英皇書院，兩間學校需要停課消毒，停課至兩名小朋友的結果呈陰性；另其丈夫於東華三院賽馬會復康中心辦事處做文職，最後上班日為6月30日，其6月25日的檢測是陰性。

英皇書院校網有告示指，由於校內於7月1日獲衞生防護中心通報，校內一名中一學生家長確診新冠肺炎，學校會於7月1日至3日停止面授課堂及校內活動。

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責任編輯：郭詩詩