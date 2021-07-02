【刀傷警員】市民攜白花悼念被票控　警方：強烈譴責有人美化暴力及煽動仇恨

▲ 香港警方今日（2日）在社交平台發文，指留意到網上有人悼念該名企圖謀殺警察及後自殘導致身亡的男子，更稱對方為「烈士」、「勇者」，並向其致敬，警方對此行為予以強烈譴責。（資料圖片）

一名警員昨晚在銅鑼灣崇光百貨外，被人從後以利器襲擊，疑犯其後自捅心臟死亡，有市民今早起，陸續攜帶白色鮮花到場悼念死者，有人被警方票控，以亂拋垃圾為由罰款1500元。警方發聲明表示，強烈譴責有人美化暴力及煽動仇恨行為。

警方聲明指出，留意到網上有人悼念一名昨晚企圖謀殺警察及後自殘導致身亡的男子，網上留言稱呼該名男子為「烈士」、「勇者」，並向其致敬，公然支持明目張膽的嚴重暴力違法行為，同時企圖浪漫化及英雄化兇徒泯滅人性的冷血行徑，並從中煽動仇恨，警方對此作出強烈譴責。

根據目前調查所得，警方懷疑兇徒受到失實資訊及煽動性言論激化，繼而策動「孤狼式恐怖襲擊」，最後自殘導致身亡。兇徒目無法紀，在公眾地方嚴重傷害警務人員，明顯是在挑戰法律，破壞社會安寧。

警方重申，絕不容忍任何人為達目的而訴諸暴力，定必嚴正執法以保障公共安全及公共秩序。警方現正積極搜集情報，並加強巡邏各地點，包括昨晚事發現場，防止任何違法行為發生。市民如有任何罪案消息，請即通知警方。

根據刑事罪行條例第九及第十條，任何人作出、企圖作出、準備作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為即屬犯罪，一經定罪可被判處罰款五千元及監禁兩年；而違反《公安條例》下的「參與非法集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁五年。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒、李淇