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【下週有雨】天文台預測下週二有驟雨　或有熱帶氣旋形成

社會 17:17 2021/07/02

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天文台預料下周二、三驟雨增多。（資料圖片）

據天文台預報，一個廣闊低壓區會在下週初影響菲律賓附近海域，並有機會進一步發展成熱帶氣旋，預料下星期二、三廣東沿岸驟雨增多，至於會否形成熱帶氣旋則仍存變數。

天文台今日（2日）撰文指，預料副熱帶高壓脊會在下週覆蓋中國東南部，若同時有熱帶氣旋在副熱帶高壓脊南邊或西南邊的海洋上生成，該熱帶氣旋便有機會沿著副熱帶高壓脊邊沿向西北方向進入南海，甚至影響南海西北部一帶。

（天文台圖片）

根據部分電腦預報模式預測，一個廣闊低壓區會在下週初影響菲律賓附近海域，並有機會進一步發展。

歐洲中期天氣預報中心的最新運算結果則顯示該低壓區在下週初至中期有些機會發展為熱帶氣旋，惟其發展可能較為緩慢。

現時不同電腦預報模式的預測仍有分歧，會否打風仍存在頗大變數。然而，受該低壓區影響，下週中期廣東沿岸的驟雨將會增多。

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記者：陳梓蔚

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