【Fight盡】孟希璘患罕見病仍堅持出戰　Ball無悔：可能是人生最後一次拳賽【有片】

▲ 孟希璘（Ball）分享參與《明星運動會前哨戰：Fight盡》的感受。

TVB節目《明星運動會前哨戰：Fight盡》本周首播，有份參賽的孟希璘（Ball）雖然患有罕見病但仍然無懼參賽，勇氣可加！

孟希璘接受TOPick專訪分享比賽前後的感受，並透露近月的病情。

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孟希璘患罕見病無懼參賽

參加了《明星運動會前哨戰：Fight盡》的Ball坦言對拳擊一竅不通，「只拍過兩套打泰拳的電視劇，但其實是完全不懂的。」她僅接受了14天訓練便上擂台與對手「真打」。「打拳給我的感覺就是刺激，它令人有鬥心，我本來是一個沒有好勝心的人，但一上台便會有這種感覺，我也想試試今次能否勝出。」

患有風濕免疫系統病（中醫稱雷諾氏綜合病）的Ball其實不適合參賽，「心律不正的問題其實是打不到拳的，但是機會來了，就當自己已準備好。」

今次是TVB首個拳擊真人騷，Ball認為難得遇上機會，當然堅持想參加比賽：「想做多於擔心，這真人騷是好玩的，最吸引我的就是一生有多少次可以上擂台？」

她續指：「甲狀腺問題並非一時三刻可以解決到的，我也在服藥，加上有人看顧着，我覺得是OK的。第一日試打後，崔建邦發現我透不到氣的情況，運動量那麼少已打不到，怎樣去打拳賽呢？他很包容我，沒有嫌棄我或覺得我拖累其他人。」

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▲ （TVB提供）

孟龍擔心女兒出戰

Ball的爸爸孟龍向來既支持女兒追演藝夢，又會擔心她隨時出事。「爸爸問我知道甚麼是真打嗎？知道甚麼是Boxing嗎？他著我要想清楚，問我有沒有帶一個懂得CPR的朋友一起去，又提示我（上台）2分鐘好像做了數小時運動一樣，跟拍攝是完全不同。」

她續指：「爸爸說『可能會有事的，你還打不打？』我說『有事我也想打，能夠打一次拳賽，這感覺大於害怕會出事。』人很難去找一些自己很想很想去做的事情，找到的話便不要害怕，現在的我更堅定這想法。」

▲ （梁樂欣 攝）

孟希璘邊拍劇邊練拳

曾先後被兩位醫生指可能過不了30歲，Ball謂：「我經常說都過了30歲了，做自己所有想做的事情。愈是緊緊張張、愈在意便會令身體的情況可能更差。好像今次，不去理會，很輕鬆地面對及享受，不止身體變好了，出來的拳賽也很精彩，大家也想不到的。」

Ball很相信教導她的崔建邦，果然她真的突飛猛進。「從走數級樓梯也會喘氣，到現時可以打兩Round拳，我自己也想不到，就是在兩星期內可突破。」

為了參賽，Ball需要邊拍劇邊接受訓練，「每次開04（凌晨4時）至19（晚上七時），翌日09（早上九時）再去打拳，消耗了所有的體力，有想過要否不去參加這比賽，那便可以專心拍劇，可以不會這樣辛苦。」

不過她發現：「每次去到那環境時便甚麼也忘掉，好像投入了，不經意地當了自己是一個真的拳手。」

▲ （梁樂欣 攝）

孟希璘叫李君妍放心打

比賽前，李君妍發現自己的對手正是Ball，令她很擔心。當時的Ball叫她盡自己所能去打，「想她能將可以發揮的地方發揮一次，我也會這樣的，這次可能是我人生中最後一次打的拳賽，真的沒有機會上擂台。這次是唯一一次，不如我們享受它吧，讓我滿足一次真的比賽。」

比賽過後，Ball分享感受：「痛，當時是暈多於痛，中拳很暈。爽，爽在我很喜歡大家在擂台上對峙的感覺，大家都超級有火，感覺很好，很想做好一件事的眼神。我邊打邊在笑，從內而發的滿足。」她又謂：「沒甚麼需要害怕，就算是生老病死也可以很輕鬆去面對。」

▲ （TVB提供）

孟希璘一度再跌進谷底

原來，Ball於拍攝《拳王》和《把關者們》後身體感到不適，更跌進人生另一谷底。「那時候太繁忙了，日夜緊接的通告令心臟開始感覺痛，不止是肉體上，而是精神上很累。」不停地開工，加上日曬雨淋，數個月後，那精神鬥志磨到很低。」

她續指：「本來打算拍畢後便能去玩樂，怎料心臟很痛，吃飯及睡覺也痛，之後便看醫生。醫生說『你不要一次比一次嚴重好嗎？你數個月沒有睡覺嗎？』他說我用得太盡了。幸好，他為我針灸後已好了很多。」

▲ （TVB提供）

孟希璘望繼續拍劇

縱然忙碌的工作令Ball的身體抵受不住，但她很感恩能繼續拍劇。「曾想過不再拍了，後來康復過後又想繼續拍，所以不會控制數量，會照接。」

Ball最近在拍攝《痞子殿下》並飾演一名畫家，她透露：「長頭髮的畫家，造型有如Elsa一樣，主要是演群戲。此劇是一套沒有朝代的古裝劇，一個架空的時空。」她很享受演每一個角色，「大小角色也會一直接下去，想試更多不同性格或不同的角色，如殺人犯或智商有問題的人。」

記者：梁樂欣

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