【刀傷警員】李家超譴責「孤狼式」恐怖襲擊　送花籃慰問受傷警察

▲ (經濟日報資料圖片)

昨晚10時許，一名警員在銅鑼灣崇光百貨外執勤，被人從後以利器襲擊，疑犯其後自捅心臟死亡。政務司司長李家超在社交網站發文，指警隊昨日在港九多區處理多宗涉嫌違法及破壞公共秩序事件，批評不法分子目無法紀，蓄意破壞社會安寧，挑戰法律，並予以強烈譴責。

李家超指，今年7月1日是警隊艱辛工作的一天，形容是全賴警隊的全面部署，才確保昨日整體社會公共安全得到保障。他指，昨晚有一名兇徒持刀襲擊執勤的警員，導致警員嚴重受傷，其後兇徒以刀自刺胸口，其後死亡，對受傷警員致以深切的慰問，但由於疫情原因未能親身探望，故送上花籃及慰問卡，祝願他早日康復。

警員中刀一刻片段曝光，崇光百貨外有一男名子用刀插警員背部，其後疑犯自殘送院。詳情即看：【下一頁】

李家超嚴厲譴責「孤狼式」的恐怖襲擊，指自己過往在立法會答問和接受傳媒訪問時，已多次提到本土恐怖主義的潛伏風險存在，認為「這些『孤狼』平日表面看似平常，但往往會受到他人或自我激發而產生極端思想，繼而做出一些極端行為」，呼籲市民提高警惕，留意身邊可疑人物和物品，在安全情況下盡可能向警方舉報和協助執法部門工作。

他又稱，留意到，有人在網上鼓吹以不同形式的活動支持襲擊警員的兇徒，形容行動不但宣揚及美化暴力，更是煽動仇恨，分化社會，變相鼓勵更多人仿效進行「孤狼式」的恐怖襲擊和違法行為，強調涉違法行為，警方必依法處理。

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責任編輯：李淇