【鑽石大王】Harry Winston珠寶首推4萬元以下入門系列　以花卉擷取靈感展示大自然之美

▲ Berry Cluster系列吊墜，鑽石總重約2.03卡，搭配3顆總重約1.88卡的紅寶石（$369,600）；耳環的鑽石總重約3.41卡，搭配6顆總重約2.76卡的紅寶石（$571,200）；Winston Cluster系列鉑金戒指，鑽石共重約1卡（$113,400）；Sparkling Cluster系列手鏈，鑽石，總重約10.17卡（$730,800）。（攝影︰黃建輝）

有「鑽石大王」之稱的著名珠寶商Harry Winston對花卉草木極為著迷，於是透過他的珠寶創作讓大家體現大自然之美。品牌更推出首個入門項目Winston Gates，打破了向來高不可攀的形象。

除了切割、打磨、修飾都達頂級水準之外，Harry Winston珠寶之所以享負盛名，當然還有其超卓的鑲嵌工藝。品牌最具代表性的獨家技術──「Cluster」錦簇鑲嵌設計法，便是匠心獨運的創作示範。

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設計源於1940年，也是最早以花為靈感的珠寶設計。當年冬季的某一天，Harry Winston看見門外的冬青葉聖誕花環，表面被一層薄薄的冰覆蓋著，像鑽石般閃耀，而構成花環雕塑般外型的不是樹枝，而是一片片相互交錯的樹葉，因而體悟到主導珠寶設計的應當是寶石，而非金屬底座。於是他決定鑲嵌首飾時，只採用最少的金屬，力求使每顆鑽石呈現出最多的璀璨光芒，「Cluster」設計因此而誕生，更成為品牌的一大標誌。



Harry Winston從花朵的天然之美中擷取無窮靈感，不同系列描繪著不同花卉的美態。

至於品牌首度推出的入門系列Winston Gates，靈感來自於紐約第五大道Harry Winston旗艦店鍍金鐵門上的花環圖騰，又被稱為「Harry Winston小太陽」，金質環形玫瑰花飾，點綴著樹葉飾紋及瓶狀雕刻，入門項目的手鏈由$39,500起，頸鏈及戒指則4萬多，讓你、我更容易一親品牌香澤。

模特兒︰Veronika R @ WE Management

髮型及化粧︰Rebecca Ng

場地: 香港文華東方酒店

產品查詢︰2301 2131

記者︰梁靜詩