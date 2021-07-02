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【親子好去處】The ONEx皇室堡Sanrio Characters競技場　限定店發售獨家精品

休閒消費 17:54 2021/07/02

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皇室堡．Sanrio Characters超萌競技場

Sanrio家族成員密密加操，為7月10日至8月29日期間舉辦的【The ONE ‧ 皇室堡．Sanrio Characters 超萌競技場】聯場運動會熱身！

Sanrio家族12大人氣角色將以全新運動造型上場，破天荒地分男女兩組以各式各樣的競技項目熱鬥，以活力爭Likes奪秒冀為組贏得體壇最活躍新星寶座。

玉桂狗化身單車手。

The ONE動感女子組由隊長Hello Kitty率領Cheery Chums、Kuromi 、Marron Cream、My Melody及My Sweet Piano大玩花式跳水、高爾夫球、網球等「女神」魅力大發的項目。

而皇室堡活力男子組則由Pompompurin（布甸狗）領軍，聯同Ahiru No Pekkle（AP鴨）、Cinnamoroll（玉桂狗）、Kero Kero Keroppi、Pochacco（PC狗）和Tuxedosam以汗水灑遍運動場，玩盡花式滑板、踩單車、棒球等運動，一共拼出9大競技打卡熱點。

「網球雙妹嘜」My Melody及My Sweet Piano進行網球賽。

兩場更同步特設「超萌競技限定店」發售主題精品，當中最私心推介會場限定商品、齊集12位男女選手全新運動造型的Sanrio characters手挽袋（售價99.9元），獨家限量發售。

同場還有多款精品以低至6折的獨家會場優惠價發售，The ONE Club及WINDSOR CLUB會員可獨享正價貨品9折。

The ONE．Sanrio Characters 超萌競技場

【The ONE．Sanrio Characters 超萌競技場】開放詳情：

日期： 7月10日至8月29日
時間：上午10時至晚上10時#
地點：The ONE UG2中庭

【皇室堡．Sanrio Characters 超萌競技場】開放詳情：

日期： 7月10日至8月29日
時間：上午10時至晚上10時#
地點：皇室堡地下中庭

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