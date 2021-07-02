【勇猛孕婦】細膽老公驚曱甴向孕妻求救　老婆懷9月巨肚打小強︰蟑螂終結者

▲ 細膽老公驚曱甴，要懷孕9個月妻子打小強。

很多女士驚曱甴！有名台灣人妻難理解為何男人都害怕蟑螂，老公任由陀B九個月撐著大肚的她去打曱甴。她在網絡抱怨此事，引起網民熱議，似乎驚曱甴是不分男女，毋須性別定型。

該名台灣女網民在facebook群組「爆怨2公社」發文，分享了有天早上，她老公準備出門上班，他踏出陽台又縮回來，然後看著老婆默默地說有大蟑螂。原來樓主的老公細膽驚曱甴，人妻直言「知道又要換我出場了」，可知道她其實懷孕腹大便便，行動不太方便。她形容當時的情形︰

我挺著懷孕九個多月42吋的大肚子走到陽台，一手拿著拖鞋用迅雷不及掩耳的速度狠狠的打扁蟑螂，然後再很帥氣的把拖鞋丟地上，跟我老公說清理一下吧！

孕妻救老公出手打蟑螂

孕妻不怕小強，很厲害，而她既定觀念是女生才怕小強，發現現實並不然。她在Hashtag表示自己是「蟑螂終結者」及「懷孕了還是可以當女英雄」。

老實說真的不懂為甚麼男生會怕蟑螂？小時候一直以為只有女生會怕蟑螂，長大才發現原來很多男生怕蟑螂！

網民︰驚曱甴無分男女

有關帖文引起很多網民討論，有不少男網民承認害怕曱甴，坦言「我也很怕，我媽卻敢徒手抓」、「超怕」、「我好怕飛的小強」、「蟑螂是可怕的外星生物」及「一個家總要有個蟑螂毀滅者」等，表示驚曱甴無分男女。

另一方面，很多人都大讚樓主是最強孕婦，展示為母則強的能力，更叫她的丈夫要好好珍惜會打曱甴的她。更多留言見下圖︰

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預防及消滅蟑螂方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受TOPick訪問時指，不潔的環境及太多家居雜物，會令蟑螂（曱甴）判斷這些環境適合落地生根，從此後患後窮。綜合專家意見，預防及消滅蟑螂方法如下：

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責任編輯︰王明芳