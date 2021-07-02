【東京奧運】港隊4員猛將出戰羽毛球項目　伍家朗自覺進步冀造出好成績

▲ 港隊4員猛將出戰羽毛球項目，伍家朗（右）自覺進步冀造出好成績。（林宇翔攝）

東京奧運羽毛球項目港隊取得3個席位，包括男單伍家朗、女單張雁宜及混雙鄧俊文、謝影雪，參賽運動員今和分享備戰情況及期望。其中第二次出戰奧運、位列男單8號種子的伍家朗指，自己實力有所提升，期待能做岀比上屆更好的成績。

伍家朗表示，2016年首先參加里約奧運時年僅22歲，當時抱是着享受及見識的心態作賽，但事隔5年，自己心態變得成熟，加上經歷完高強度訓練，實力有所提升，故對自己有期望，盡量爭取做岀比上屆更好的成績。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

第三次參加奧運的「老將」謝影雪表示，今次是首次岀戰混雙很有新鮮感，估計今屆可能是最後一次參與奧運，會抱期待的心態應戰，但隨年漸長及傷患問題，會以打好每一場的心態比賽。拍檔鄧俊文則是首次戰奧運，他坦言感到興奮，希望自己大賽發揮穩定 。

同樣首次參加奧運的張雁宜則形容自己百感交集，又期待又緊張，認為今次最重要放鬆心態作賽，期望發揮好自己水平，造出令自己滿意的成績。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒