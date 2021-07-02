  • 32°C
香港時間 : 2021702日 (週五) 18:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗獎賞】總商會抽獎即日起接受登記　截至下午5時已錄約34萬人登記

社會 18:05 2021/07/02

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

香港總商會日前公布於7月至9月期間舉行幸運抽獎，藉此支持政府的疫苗接種計劃，令經濟加快復蘇。（總商會網站）

香港總商會日前公布於7月至9月期間舉行幸運抽獎，藉此支持政府的疫苗接種計劃，令經濟加快復蘇，抽獎今日（2日）起開始登記。總商會今日表示，市民反應熱烈首日登記截至下午5時，約34萬人已報名參加抽獎。

總商會總裁梁兆基表示，總商會歡迎所有已接種兩劑疫苗的合資格人士登記參與，又提到仍未接種第二劑疫苗的市民仍有充裕時間登記，而稍後亦會進行六輪抽獎，包括於9月29日截止的最後一輪抽獎。他重申，希望藉着這次活動幫助提高香港的疫苗接種率，人人都可為抗疫出一分力。

香港總商會抽獎活動將分為七輪進行，合共送出總值超過6,000份大獎，總值逾4,300萬元的獎品，並分為交通、購物、娛樂、餐飲及酒店住宿等多個類別。七輪抽獎活動於7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日。每名合資格人士只可登記一次，在每輪抽獎未能中獎的參加者將自動進入下一輪抽獎。

獎品包括由怡和集團送出三架平治C系列房車，每輛價值504,307元；數百份由怡和集團送出的購物禮券及餐飲禮券、500張港鐵全年車票，以及500份由太古地產送出的購物禮券等。另外，范家碧律師行送出專業法律服務10,000元定額現金券券；LOVESEAT Group limited送出三個月約會配對服務。

相關報道：

【打針優惠】接種疫苗者可抽獎、享購物優惠　一文看清不同機構推「打針獎賞」【不斷更新】

【疫苗獎賞】總商會7輪抽獎獎品加碼總值4,300萬　增約會配對服務及律師行法律服務現金券等。詳情即看：【下一頁】

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【復必泰疫苗】政府專家指120名青少年接種後無嚴重事故　4名確診青年現嚴重併發症
今日 13:28
【復必泰疫苗】政府專家指120名青少年接種後無嚴重事故　4名確診青年現嚴重併發症
【刀傷警員】聶德權譴責事件　祝願受傷警早日康復
今日 13:21
【刀傷警員】聶德權譴責事件　祝願受傷警早日康復
【新冠肺炎】27歲男地勤曾與3宗輸入個案患者擦身而過　距離約一至兩米全部人有戴口罩
今日 17:20
【新冠肺炎】27歲男地勤曾與3宗輸入個案患者擦身而過　距離約一至兩米全部人有戴口罩
【源頭不明】41歲源頭不明婦子女就讀庇理羅士女子中學及英皇書院　兩間學校須停課及消毒
今日 16:49
【源頭不明】41歲源頭不明婦子女就讀庇理羅士女子中學及英皇書院　兩間學校須停課及消毒
【變種病毒】袁國勇指清潔公司消毒確診者房間不足10分鐘　使用的清毒劑不可破壞病毒核酸
今日 17:30
【變種病毒】袁國勇指清潔公司消毒確診者房間不足10分鐘　使用的清毒劑不可破壞病毒核酸
【疫苗接種】中華總商會推500萬接種資助計劃　料惠及5000名無疫苗假期員工
今日 16:03
【疫苗接種】中華總商會推500萬接種資助計劃　料惠及5000名無疫苗假期員工
【新冠肺炎】本港新增11宗確診　一宗本地源頭不明涉41歲酒店兼職清潔女工
今日 16:30
【新冠肺炎】本港新增11宗確診　一宗本地源頭不明涉41歲酒店兼職清潔女工
【新冠肺炎】41歲檢疫酒店兼職清潔工確診　曾清潔有確診個案的房間
今日 16:43
【新冠肺炎】41歲檢疫酒店兼職清潔工確診　曾清潔有確診個案的房間
【疫苗獎賞】煤氣推五輪大抽獎總值300萬元　今日開始接受登記【內附抽獎連結及詳情】
今日 14:08
【疫苗獎賞】煤氣推五輪大抽獎總值300萬元　今日開始接受登記【內附抽獎連結及詳情】

你可能感興趣

【復必泰疫苗】政府專家指120名青少年接種後無嚴重事故　4名確診青年現嚴重併發症
今日 13:28
【復必泰疫苗】政府專家指120名青少年接種後無嚴重事故　4名確診青年現嚴重併發症
【刀傷警員】聶德權譴責事件　祝願受傷警早日康復
今日 13:21
【刀傷警員】聶德權譴責事件　祝願受傷警早日康復
【新冠肺炎】27歲男地勤曾與3宗輸入個案患者擦身而過　距離約一至兩米全部人有戴口罩
今日 17:20
【新冠肺炎】27歲男地勤曾與3宗輸入個案患者擦身而過　距離約一至兩米全部人有戴口罩
新冠肺炎疫情 酒店 服務 商會 香港 餐飲 太古 港鐵 地產 門票

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶