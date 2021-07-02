【疫苗獎賞】總商會抽獎即日起接受登記　截至下午5時已錄約34萬人登記

▲ 香港總商會日前公布於7月至9月期間舉行幸運抽獎，藉此支持政府的疫苗接種計劃，令經濟加快復蘇。（總商會網站）

香港總商會日前公布於7月至9月期間舉行幸運抽獎，藉此支持政府的疫苗接種計劃，令經濟加快復蘇，抽獎今日（2日）起開始登記。總商會今日表示，市民反應熱烈首日登記截至下午5時，約34萬人已報名參加抽獎。

總商會總裁梁兆基表示，總商會歡迎所有已接種兩劑疫苗的合資格人士登記參與，又提到仍未接種第二劑疫苗的市民仍有充裕時間登記，而稍後亦會進行六輪抽獎，包括於9月29日截止的最後一輪抽獎。他重申，希望藉着這次活動幫助提高香港的疫苗接種率，人人都可為抗疫出一分力。

香港總商會抽獎活動將分為七輪進行，合共送出總值超過6,000份大獎，總值逾4,300萬元的獎品，並分為交通、購物、娛樂、餐飲及酒店住宿等多個類別。七輪抽獎活動於7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日。每名合資格人士只可登記一次，在每輪抽獎未能中獎的參加者將自動進入下一輪抽獎。

獎品包括由怡和集團送出三架平治C系列房車，每輛價值504,307元；數百份由怡和集團送出的購物禮券及餐飲禮券、500張港鐵全年車票，以及500份由太古地產送出的購物禮券等。另外，范家碧律師行送出專業法律服務10,000元定額現金券券；LOVESEAT Group limited送出三個月約會配對服務。

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記者：曾卓鋒