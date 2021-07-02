【還押候訊】涉網上呼籲參與6.4集會　鄒幸彤提堂還押候訊

▲ 鄒幸彤今於西九龍裁判法院提堂。經濟日報資料圖片

支聯會副主席鄒幸彤涉在網上呼籲市民參與今年6.4集會，而於6月4日當天被捕，日前被正式落案起訴「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，案件今（2日）午於西九龍裁判法院提堂。案件押後至7月30日待辯方給予法律意見，被告暫時毋須答辯，裁判官拒絕其保釋申請，被告還押候訊，並暫定於下周五（9日）到法庭申請保釋覆核。

被告鄒幸彤（36歲），報稱律師，被控1項煽惑他人明知而參與未經批准集結。控罪指她於2021年5月29日至6月4日，在香港非法煽惑其他身分不詳的人明知而參與1個違反《公安條例》的未經批准集結。

鄒幸彤的代表大律師張耀良表示，上庭前半小時才收到控罪書及口供等文件，故需要更多時間向鄒提供法律意見，申請押後案件至7月底處理，並就保釋提出申請。

控方不反對押後，但反對被告保釋。裁判官香淑嫻最終拒絕被告保釋申請，將案件押後至7月30日再訊，被告保留8天覆核保釋權利，暫定於下周五（9日）處理其保釋覆核，被告期間還押候訊。

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記者：林欣樂