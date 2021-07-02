【港區國安法】專家指光時始創人梁天琦鼓吹港獨　冀以選票達到推翻政權目的

▲ 正就暴動罪服刑的梁天琦，為「光復香港 時代革命」的始創人。經濟日報資料圖片

24歲男子涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》一案今（2日）於高等法院續審。控方專家證人、嶺南大學歷史系教授劉智鵬今出庭作供時，解讀標語始創人梁天琦的想法，直指梁是希望以選票達到推翻政權的目的，更等同是鼓吹香港獨立。

劉智鵬作供時指，他撰寫有關「光復香港 時代革命」標語的報告前，亦有參考標語始創者，即前本民前發言人梁天琦如何應用有關標語。劉指出，觀乎梁於2016年參選立法會新界東補選時的宣傳單張，可見當時的政權對梁來說是非常不能接受，尤其是香港政府背後的中央政權，因此他要在競選中呼籲選民支持他改變這個情況。

劉續指，梁一直聲稱香港是一個自治的地方，因此他指出香港可以獨立地存在，遠離中共的影響。梁更指出香港的自治歷史長久，並且一直以獨立身份參加奧運比賽，而香港的自治是遭港共政權所摧毀，他認為香港本來就是一個可以自己管理自己的政治實體。

劉又指，梁的單張是要傳遞一個清晰的訊息，即他要改變香港的政局，並呼籲群眾以武力挑戰當時的政權，以達致改變現有政權的目的。

控方其後於庭上先後播放兩段梁天琦在競選期間的造勢大會及受訪片段，劉回應指，片段可見梁將選票等同武器，而且進入立法會後，其終極目的是要改變現有政權，並認為政權是屬於他口中「我哋嘅香港」，因此某程度上他是以選票達到推翻政權的目的。

對於梁於另一片段中提到「攞返屬於我哋嘅香港」，劉解讀指梁並不認為當時的香港是屬於他們，反而是在一個他們不認同的政權管治下，這亦呼應了他的舞台背景上的「光復香港 時代革命」8個字。

劉又認為梁認同《香港民族論》，即認為香港住民是原生於香港的族群，不屬於中華民族一部分，亦不屬中央政權的管治。控方問及這是否等於鼓吹香港獨立，劉回應指「可以咁講」。

案件下周一(5日)續審。

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記者：楊詠渝