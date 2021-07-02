【疫苗獎賞】煤氣推五輪大抽獎總值300萬元　截至下午6時登記人數約2.5萬人

▲ 煤氣推出疫苗推廣活動送出總值300萬元獎賞，大抽獎於今日（2日）早上10時開始接受登記。（煤氣抽獎網站截圖）

為鼓勵市民接種新冠疫苗，恒基兆業集團系内的香港中華煤氣有限公司推出疫苗推廣活動，送出總值300萬元獎賞。大抽獎於今日（2日）早上10時開始接受登記，所有合資格的參加者須透過活動專設網頁進行網上登記。截至下午6時，網站共錄得2.5萬人登記。

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凡於登記抽獎前已年滿18歲並持有香港身份證的人士在香港完成接種一劑或兩劑新冠疫苗均可參加是次抽獎。是次大抽獎共有5期登記越早 中獎機會越大。每位合資格參加者只須登記一次，若於上一 期沒有中獎的已登記市民，將自動進入下一期抽獎。

煤氣公司將以幸運大抽獎的形式，送出50個特別大獎，每名幸運兒可獲得價值10,000元的購物禮券，另設價值1,000元購物禮券予2,500名幸運兒。煤氣公司會在本年8月至9月内，分5次進行抽獎，市民愈早接種疫苗，中獎機會愈高。

得獎者獲得電子購物禮券後可以在「好氣 Fun」網上購物平台登記成為會員及兌換產品(包括美食、家居電器、美容禮品等) 或其他煤氣業務現金券，該現金券也適用於煤氣客戶中心(繳交煤氣費用除外)、煤氣烹飪中心及名氣廊Flame餐廳。

抽獎結果將於活動專設網頁、英文虎報及星島日報公布及刊登。所有得獎者將透過登記時提供的流動電話號碼獲個別短訊通知。得獎者在領獎時必須出示香港身份證正本及香港政府衞生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及/或電子記錄，以作核實身份之用，方可領取獎品。

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責任編輯：曾卓鋒