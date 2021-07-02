  • 31°C
香港時間 : 2021702日 (週五) 20:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗獎賞】煤氣推五輪大抽獎總值300萬元　截至下午6時登記人數約2.5萬人

社會 18:47 2021/07/02

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

煤氣推出疫苗推廣活動送出總值300萬元獎賞，大抽獎於今日（2日）早上10時開始接受登記。（煤氣抽獎網站截圖）

為鼓勵市民接種新冠疫苗，恒基兆業集團系内的香港中華煤氣有限公司推出疫苗推廣活動，送出總值300萬元獎賞。大抽獎於今日（2日）早上10時開始接受登記，所有合資格的參加者須透過活動專設網頁進行網上登記。截至下午6時，網站共錄得2.5萬人登記。

即看各大機構疫苗獎賞：

    點擊圖片放大
    +13
    +12

凡於登記抽獎前已年滿18歲並持有香港身份證的人士在香港完成接種一劑或兩劑新冠疫苗均可參加是次抽獎。是次大抽獎共有5期登記越早 中獎機會越大。每位合資格參加者只須登記一次，若於上一 期沒有中獎的已登記市民，將自動進入下一期抽獎。

煤氣公司將以幸運大抽獎的形式，送出50個特別大獎，每名幸運兒可獲得價值10,000元的購物禮券，另設價值1,000元購物禮券予2,500名幸運兒。煤氣公司會在本年8月至9月内，分5次進行抽獎，市民愈早接種疫苗，中獎機會愈高。

得獎者獲得電子購物禮券後可以在「好氣 Fun」網上購物平台登記成為會員及兌換產品(包括美食、家居電器、美容禮品等) 或其他煤氣業務現金券，該現金券也適用於煤氣客戶中心(繳交煤氣費用除外)、煤氣烹飪中心及名氣廊Flame餐廳。

抽獎結果將於活動專設網頁、英文虎報及星島日報公布及刊登。所有得獎者將透過登記時提供的流動電話號碼獲個別短訊通知。得獎者在領獎時必須出示香港身份證正本及香港政府衞生署發出的新冠疫苗接種記錄正本及/或電子記錄，以作核實身份之用，方可領取獎品。

相關報道：

【疫苗獎賞】煤氣推五輪大抽獎總值300萬元　今日開始接受登記【內附抽獎連結及詳情】。詳情即看：【下一頁】

【打針優惠】接種疫苗者可抽獎、享購物優惠　一文看清不同機構推「打針獎賞」【不斷更新】

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

相關文章

【疫苗獎賞】煤氣推五輪大抽獎總值300萬元　今日開始接受登記【內附抽獎連結及詳情】
今日 14:08
【疫苗獎賞】煤氣推五輪大抽獎總值300萬元　今日開始接受登記【內附抽獎連結及詳情】
【新冠肺炎】本港新增11宗確診　一宗本地源頭不明涉41歲酒店兼職清潔女工
今日 16:30
【新冠肺炎】本港新增11宗確診　一宗本地源頭不明涉41歲酒店兼職清潔女工
【變種病毒】袁國勇指清潔公司消毒確診者房間不足10分鐘　使用的清毒劑不可破壞病毒核酸
今日 17:30
【變種病毒】袁國勇指清潔公司消毒確診者房間不足10分鐘　使用的清毒劑不可破壞病毒核酸
【疫苗接種】中華總商會推500萬接種資助計劃　料惠及5000名無疫苗假期員工
今日 16:03
【疫苗接種】中華總商會推500萬接種資助計劃　料惠及5000名無疫苗假期員工
【變種病毒】袁國勇：出現零星個案如未有持續傳播可通關　惟本港情況被動且接種率太低
今日 18:28
【變種病毒】袁國勇：出現零星個案如未有持續傳播可通關　惟本港情況被動且接種率太低
【新冠肺炎】27歲男地勤曾與3宗輸入個案患者擦身而過　距離約一至兩米全部人有戴口罩
今日 17:20
【新冠肺炎】27歲男地勤曾與3宗輸入個案患者擦身而過　距離約一至兩米全部人有戴口罩
【源頭不明】41歲源頭不明婦子女就讀庇理羅士女子中學及英皇書院　兩間學校須停課及消毒
今日 16:49
【源頭不明】41歲源頭不明婦子女就讀庇理羅士女子中學及英皇書院　兩間學校須停課及消毒
【疫苗獎賞】總商會抽獎即日起接受登記　截至下午5時已錄約34萬人登記
今日 18:05
【疫苗獎賞】總商會抽獎即日起接受登記　截至下午5時已錄約34萬人登記

你可能感興趣

【疫苗獎賞】煤氣推五輪大抽獎總值300萬元　今日開始接受登記【內附抽獎連結及詳情】
今日 14:08
【疫苗獎賞】煤氣推五輪大抽獎總值300萬元　今日開始接受登記【內附抽獎連結及詳情】
【新冠肺炎】本港新增11宗確診　一宗本地源頭不明涉41歲酒店兼職清潔女工
今日 16:30
【新冠肺炎】本港新增11宗確診　一宗本地源頭不明涉41歲酒店兼職清潔女工
【變種病毒】袁國勇指清潔公司消毒確診者房間不足10分鐘　使用的清毒劑不可破壞病毒核酸
今日 17:30
【變種病毒】袁國勇指清潔公司消毒確診者房間不足10分鐘　使用的清毒劑不可破壞病毒核酸
新冠肺炎 經濟 恒基 衞生署 疫苗 家居 產品 新冠肺炎疫情 中華煤氣

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶