【縱火案】警方拘捕24歲無業男　涉嫌向禮賓府投擲土製燃燒彈

▲ 警方今早在馬鞍山拘捕一名24歲男子，他涉嫌與昨日凌晨中區禮賓府外一宗縱火案有關。（網上截圖）

警方今早在馬鞍山拘捕一名24歲男子，他涉嫌與昨日凌晨中區禮賓府外一宗縱火案有關。該名男子仍被扣查當中，警方表示，正調查疑犯的動機及目標，亦會不時覆核禮賓府保安，研究是否有需要改進。

警方指，被捕男子為中國籍，報稱無業。警方稱，事發時一名男子向禮賓府投擲土製燃燒彈，燃燒彈落在近圍欄的小斜坡草披地，並引發火警，其後保安人員到現場把火勢撲滅。

警方提到，案中的土製燃燒彈，由6罐邊爐汽罐、及4樽助燃劑組成，若果落在人煙淍密地方，可引起嚴重後果，強調縱火是嚴重行為，根據刑事罪行條例第63條，一經定罪，可被判終身監禁，認為有關案件的案情嚴重性高，因為涉及運用土製燃燒彈。

警方續指，有關縱火案加上昨日在銅鑼灣襲擊警員的企圖諜殺案，顯示社會上仍有一少撮死心不息、冥頑不靈的暴力人士，企圖趁喜慶日子進行襲擊，造成恐慌，傷害香港社會和市民。警方指，案發後網上有貼文將事件浪漫化、合法化，批評這為「反智行為」，有可能激化市民進行「孤狼式襲擊行為」，更荒謬的是，

有貼文教人進行更致命的襲擊行為，鼓吹暴力及挑撥仇恨。警方強調，強烈譴責一切暴力及非法行為。

警方今日拘捕該名涉案男子，疑犯事後被押返馬鞍山錦豐苑的住所調查，並檢走證物包括摺刀、平板電腦、火機及火柴及衣物等，警方爆炸品處理課人員亦有到場調查。

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記者︰尹櫻霖