【疫苗接種】政府外展到校接種疫苗服務展開　三局長今分別到兩中學視察

▲ 食物及衞生局局長陳肇始教授和教育局局長楊潤雄今日（2日）到香港道教聯合會青松中學視察接種情況。（政府新聞處）

政府外展到校接種新冠疫苗服務今日 （2日）展開。約300名來自伊利沙伯中學舊生會中學、金巴崙長老會耀道中學、伊利沙伯中學舊生會小學和伊利沙伯中學舊生會小學分校的師生和家長透過到校服務在伊利沙伯中學舊生會中學校園接種新冠疫苗。另外，約400名來自香港道教聯合會青松中學、梁式芝書院和香港聖公會何明華會督中學的師生和家長亦透過政府外展服務，在香港道教聯合會青松中學的校園內接種疫苗。

即看政府外展到校接種疫苗服務情況：

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公務員事務局局長聶德權今日到伊利沙伯中學舊生會中學視察接種情況和安排；食物及衞生局局長陳肇始教授和教育局局長楊潤雄則到香港道教聯合會青松中學視察接種情況。

聶德權指，學生接種新冠疫苗，既可以保障健康，亦有助校園生活可以回復正常。他表示，很開心見到同學們聚首一堂，在校園內接種疫苗，保護自己和家人，亦減少病毒在校園傳播的機會。

他亦透露，目前超過300間中小學表示有興趣參加外展服務或以團體方式預留時段到社區疫苗接種中心接種疫苗，當中以後者佔多數。其中有22間學校已使用團體預約時段到疫苗中心接種疫苗。他呼籲學校積極籌劃，在疫情下盡力為學生提供一個安全而健康的學習環境。

陳肇始表示，接種疫苗效益大於其風險，不但可保護青少年免受新冠病毒感染，亦有助他們盡早回復正常的校園和日常生活。事實上，完成接種兩劑復必泰疫苗對12至15歲青少年有顯著的保護作用，所產生的抗體較成年人高，能夠100%預防病發。她冀家長們盡早安排12歲或以上子女接種疫苗，為香港建立抗疫屏障，盡早走出「疫」境。

楊潤雄感謝學校教職員及學生集體接種疫苗，為幫助校園築起群體免疫屏障出一分力。他提到，局方會繼續密切注意疫情的發展和學校的準備情況，並聽取衞生專家的意見，以便在七月底或八月初決定新學年的上課安排。

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責任編輯：曾卓鋒