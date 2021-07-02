【潮流服飾】FILA再度聯乘PePe Shimada推喵喵衫　Gin Lee與喵星人宣揚愛護地球訊息

▲ FILA再度聯乘PePe Shimada推喵喵衫！（圖片由FILA提供）

意大利時尚運動品牌FILA本季再度聯乘PePe Shimada推出全新系列的「喵喵衫」，亦力邀著名歌手Gin Lee再次演繹聯乘企劃！新系列以環遊世界作靈感，串聯起了豐富的旅行見聞。

FILA 本季度繼續採用 PePe Shimada 擅長的油畫風格為貓咪進行形象創作，別具藝術氣息，同時以擬人法繪畫貓貓，將喵星人獨特個性及魅力表露無遺！

聯乘系列從主題故事出發，通過主打貓咪的形象，結合眾多的動物夥伴們如小熊、小鳥、北極熊等，一起宣導和諧相處，享受生活，熱愛地球的主題。其中貓咪和動物夥伴們一起做著各種腦洞大開的活動，萌趣十足，休閒中滲出活潑神髓。

點擊大圖了解女裝款色：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

而最與別不同之處，是貓貓畫作之上首次加入了手寫體句子如”Love The Earth”，不經意的點綴，讓整體風格更具生活休閒感，並鮮明地點出是次愛護地球的訊息。

FILA x PePe Shimada 聯乘系列備有男、女裝，現已正式在香港及澳門 FILA 旗艦店、FILA 專門店和官方網上商店發售。

點擊大圖了解男裝款色：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩