  • 31°C
香港時間 : 2021702日 (週五) 20:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【刀傷警員】警員換上戰術背心高姿態巡邏　有人藏萬用刀被捕

政治 19:44 2021/07/02

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

警方在崇光百貨外拉起封鎖綫。（梁偉榮攝）

昨晚10時許，銅鑼灣崇光百貨外，有警員被人刀傷，疑兇當場自插胸口，送院後不治。大批警員今日在銅鑼灣一帶巡邏，並且換上戰術背心，又廣播呼籲現場人士切勿違反限聚令。

崇光百貨門外拉起警方封鎖綫，有警員在東角道駐守，不時截查手持鮮花、身穿黑衣的市民，有市民獻花後，遭票控違反限聚令或亂抛垃圾。

另外，警方指下午5時許，有人於銅鑼灣波斯富街高處，向下投擲玻璃樽，對市民人身安全造成極大威脅，幸無人受傷，現正追查犯人身份。

警方在崇光百貨外高姿態巡邏。（梁偉榮攝）

警方續指，現正於銅鑼灣一帶採取高姿態巡邏，積極截查可疑人，期間一名男子涉阻差辦公被捕。

在晚上7時許，截查可疑男子時，發現藏有一把𠝹刀及一把萬用刀，以涉嫌在公眾地方管有攻擊性武器被捕。警方表示高注，有人涉在鬧市藏有攻擊性武器，不排除有人企圖利用相關物品傷害市民或警務人員。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【刀傷警員】市民攜白花悼念被票控　警方：強烈譴責有人美化暴力及煽動仇恨
今日 16:51
【刀傷警員】市民攜白花悼念被票控　警方：強烈譴責有人美化暴力及煽動仇恨
【縱火案】警方拘捕24歲無業男　涉嫌向禮賓府投擲土製燃燒彈
今日 19:16
【縱火案】警方拘捕24歲無業男　涉嫌向禮賓府投擲土製燃燒彈
【刀傷警員】死者生前任職維他奶採購主任　維他奶內部通告確認事件
今日 19:42
【刀傷警員】死者生前任職維他奶採購主任　維他奶內部通告確認事件

你可能感興趣

【刀傷警員】市民攜白花悼念被票控　警方：強烈譴責有人美化暴力及煽動仇恨
今日 16:51
【刀傷警員】市民攜白花悼念被票控　警方：強烈譴責有人美化暴力及煽動仇恨
【縱火案】警方拘捕24歲無業男　涉嫌向禮賓府投擲土製燃燒彈
今日 19:16
【縱火案】警方拘捕24歲無業男　涉嫌向禮賓府投擲土製燃燒彈
【刀傷警員】死者生前任職維他奶採購主任　維他奶內部通告確認事件
今日 19:42
【刀傷警員】死者生前任職維他奶採購主任　維他奶內部通告確認事件
七一回歸 警務處 限聚令 新冠肺炎疫情 崇光百貨 香港 銅鑼灣

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶