【刀傷警員】警員換上戰術背心高姿態巡邏　有人藏𠝹刀被捕

▲ 警方在崇光百貨外拉起封鎖綫。（梁偉榮攝）

昨晚10時許，銅鑼灣崇光百貨外，有警員被人刀傷，疑兇當場自插胸口，送院後不治。大批警員今日在銅鑼灣一帶巡邏，並且換上戰術背心，又廣播呼籲現場人士切勿違反限聚令。

崇光百貨門外拉起警方封鎖綫，有警員在東角道駐守，不時截查手持鮮花、身穿黑衣的市民，有市民獻花後，遭票控違反限聚令或亂抛垃圾。

另外，警方指下午5時許，有人於銅鑼灣波斯富街高處，向下投擲玻璃樽，對市民人身安全造成極大威脅，幸無人受傷，現正追查犯人身份。

▲ 警方在崇光百貨外高姿態巡邏。（梁偉榮攝）

警方續指，現正於銅鑼灣一帶採取高姿態巡邏，積極截查可疑人，期間一名男子涉阻差辦公被捕。

在晚上7時許，截查可疑男子時，發現藏有一把𠝹刀，以涉嫌在公眾地方管有攻擊性武器被捕。警方表示高注，有人涉在鬧市藏有攻擊性武器，不排除有人企圖利用相關物品傷害市民或警務人員。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳宛彤