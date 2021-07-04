【5000元消費券】今日起接受電子登記　截至中午12時近70萬名市民登記【不斷更新】

▲ 消費券計劃將於7月4日起開始接受登記。

消費券計劃將於今日（4日）開始接受登記，登記期至8月14日，合共6星期。在今年6月18日或之前年滿18歲的合資格香港永久性居民及新來港人士，可於7月4日早上6時起透過消費券計劃網站進行電子登記。選擇以書面表格登記的合資格人士則可於明日（5日）起在辦公時間內將表格投進指定收集箱。

7月4日

【12:19】

​截至中午12時，已有接近70萬名市民成功遞交電子登記，其中接近60萬登記人利用申領去年現金發放計劃的資料回答相關保安問題作身分認證，過程簡便，完全不需輪候。市民亦可選擇在填寫登記資料後，在指定時間上載身份證複本到計劃網站以完成登記程序，亦無須輪候。

【10:15】

今日起可以透過消費券計劃網站進行電子登記，TOPick記者今早到「智方便」應用程式系統登記，畫面顯示人數有約逾10萬人排隊，等候時間約逾一小時左右。記者昨日登記「智方便」系統，系統需要驗證登記人的身份證及拍照，或因而造成系統繁忙。

【09:00】

政府發言人表示，截至今早9時，已有超過20萬名市民完成電子登記。發言人指，計劃網站運作暢順，大部分市民都是利用申領去年現金發放計劃的資料以回答相關保安問題作身分認證，過程簡便，亦無須輪候。部分市民透過「智方便」認證身分，礙於「智方便」系統繁忙，透過這方式登記的輪候時間或較長，呼籲市民可選用其他的認證身分方式進行登記。



5000元消費券不同支付工具發放詳情：

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政府鼓勵市民以較方便快捷的電子方式進行登記，在首兩星期完成電子登記的合資格人士，會於8月1日獲發第一期消費券，因此市民無須急於在首一、兩天登記。在7月18日或之後完成電子登記的合資格人士，則一般會於9月1日獲發放第一期消費券。



市民進行電子登記時，須進行身份認證。如登記人已成功登記去年宣布的現金發放計劃及在今年6月18日前獲發款項／支票，可透過回答以下兩條保安相關問題以認證身分：

（一） 已登記電話號碼的最後四位數字：及（二）用以收取款項的銀行帳戶號碼的最後五位數字，或領取支票的郵局。

經系統核實身分後，登記人無須重新輸入在登記現金發放計劃時已提供的個人資料，只需提供收取消費券的儲值支付工具帳戶的相關號碼，並就「在港居住」的要求作出聲明，便完成登記。市民亦可透過「智方便」（iAM Smart）應用程式作身分認證。此外，市民也可以在輸入個人資料後，按通知上載身份證複本作身分認證，以完成登記。政府發言人建議市民在進行電子登記前先準備妥上述所需資料，讓整個登記流程更快捷省時。



遞交書面表格的合資格人士，一般會於9月1日獲發放第一期消費券。書面表格可在計劃網站下載，亦可在各區郵政局（流動郵政局除外）、民政事務總署各區諮詢服務中心、社會福利署各區福利辦事處，以及房屋委員會轄下公共屋邨辦事處和客戶服務中心索取。



登記人須把填妥及已簽署的書面表格連同香港身份證複本釘在一起並對摺，於登記期內的辦公時間投入設於共約560個地點的表格收集箱，包括各區郵政局，及中國銀行 （香港）、東亞銀行、恒生銀行、香港上海滙豐銀行及渣打銀行（香港）的指定銀行分行。計劃並不接受以郵寄、傳真或電郵方式提交登記表格。



每合資格人士只可就計劃登記一次。每個指定儲值支付工具帳戶亦只可登記一次，遞交登記後不可更改。市民一般會在完成電子登記後約1星期收到有關其登記結果的短訊通知。市民如遞交書面登記，一般會在約2星期收到相關短訊通知。

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責任編輯：TOPick港聞組