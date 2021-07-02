【飲食速報】佐敦酒家推阿拉斯加黃金全蟹宴　首創蟹膏蛋白炒鮮奶+星洲麥皮蟹腳鮮味搭夠

▲ 佐敦酒家推阿拉斯加黃金全蟹宴優惠價$2988／4位。（圖片由餐廳提供）

位於佐敦的神燈海鮮酒家今個夏日新推「阿拉斯加黃金全蟹宴」，利用全身啖啖肉的阿拉斯加蟹各個部位以及變化多端的烹調方法，將全蟹炮製成主菜、主食及湯品。大家毋須去日本都享受到旅行滋味，為大家介紹幾款精選菜色！

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選用重逾4斤阿拉斯加蟹入饌

主廚以重逾4斤的阿拉斯加蟹炮製成奢華的「阿拉斯加黃金全蟹宴」，蟹宴中包含多款以蟹入饌的菜式，包括蟹膏蛋白炒鮮奶、星洲麥皮蟹腳、雞油花雕蒸蟹身、宮廷蟹爪濃雞湯、鮮拆蟹皇烏冬等，創作5款點題菜式，活用阿拉斯加蟹的所有部位，必定能夠俘虜各位蟹迷的心。

大家還可以吃多款開胃前菜、懷舊蝦多士以及甜品等。

自選蟹膏食法

阿拉斯加蟹除了啖啖肉，亦藏著豐富的蟹膏，客人可因應個人喜好選擇蟹膏蛋白炒鮮奶或者活膏甲羅燒。

全新創製的蟹膏蛋白炒鮮奶，以順德名菜炒鮮奶的方法加入阿拉斯加蟹膏演繹，選用3.6北海道牛乳炒煮而成，奶味特別香濃，混和蟹膏的鮮香，兩者一拍即合。

至於活膏甲羅燒則是於巨型蟹殼中放滿新鮮蟹膏、蟹肉、豐富蟹籽及鵪鶉蛋等材料，並注入清酒燒煮，再由專人負責堂燒，細心地適時攪拌，務求把蟹膏香味逼出來而不弄焦蟹殼內的精華材料。

改良星馬經典名菜：星洲麥皮蟹腳

麥皮蝦是神燈的人氣菜色之一，大廚炮製出全港首創的星洲麥皮蟹腳，特意搜羅來自馬來西亞獨有的麥片，味道鹹甜有致。大廚特意將蟹腳外殼先行剪開，方便食客們輕易地將梳梳蟹肉挑出，輕鬆品嚐惹味星洲麥皮蟹腳。

「阿拉斯加黃金全蟹宴」（4位用，6道主菜配小食、甜品）

原價：$3,688 期間限定優惠：$2,988（另設加一服務費）

推出日期：2020年7月1日至7月31日

供應時間：11:30am-4:00pm；6:00pm-10:00pm

地址：佐敦長樂街14-20號，18廣場地下及一樓

查詢及訂座：2866 6292

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責任編輯：王芷瑩