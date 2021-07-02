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禁播《大叔的愛》？　何君堯︰應該設有電檢

政治 20:22 2021/07/02

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立法會議員何君堯笑言，自己尚未觀看《大叔的愛》。（尹櫻霖攝）

以同性戀為題材的電視劇集《大叔的愛》，播出後成網民熱話。早前曾言同性戀「危害人類生存」的建制派立法會議員何君堯，被問到應否禁播該劇集時，他就指，只要有電檢的話，在電視上播出劇集並沒有問題！

何君堯笑言，自己尚未觀看《大叔的愛》，但在電視上播出該劇集時，應該要有適當的電檢級數，「心智成熟的人看沒有問題」、「小朋友看的話可能會有偏見」。

他認為，社會認識及包容同性戀者是對的，但不等於要贊成他們，「不等如擴大至每樣事情都要平起平坐」、「現時在亞洲社會未到這個階段」。他強調，不應將同性戀變成社會上的主流價值觀，否則會影響將來社會價值觀的構造，社會亦有責任教導小朋友正確的價值觀，令他們可以「行正道」。

同樂運動會（Gay Games）明年11月在港舉行，何君堯早前曾指活動帶來的經濟收益是「污糟錢」，又在其個人網上節目稱，同性戀危害人類生存，對擁有傳統價值觀的人造成威脅。

平等機會委員會主席朱敏健早前表示，同樂運動會是宣揚平等、共融和多元的價值，與平機會理念一致，值得支持，希望各界以包容和尊重態度看待，不要污名化。

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撰文 : 傅流瑩

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