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【國安法】保安局推出港區國安法頒布一周年虛擬展覽　增強維護國家安全意識

政治 21:00 2021/07/02

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保安局推出《香港國安法》頒布一周年展覽。（政府新聞處圖片）

保安局推出《香港國安法》頒布一周年展覽，加深市民對《香港國安法》的立法背景、重要性及其意義的認識，增強維護國家安全的意識。

是次展覽為網上虛擬展覽，設有6個展區，涵蓋《香港國安法》的重要性、法律制度和執行機制以及主要條文，亦介紹各紀律部隊在維護國家安全方面的工作及《香港國安法》的成效，同時提供豐富的參考資料。展覽亦附以相關相片和短片，加上不同的互動元素，以及讓瀏覽人士測試自己對《香港國安法》認識的小遊戲，增加瀏覽的樂趣。

是次網上展覽以香港藝術館五樓「新空間」展廳為虛擬場景，令市民仿如置身其中瀏覽展覽，展覽設計及展區分布亦配合藝術館展廳三面落地玻璃幕牆擁有開揚景觀的特色，讓市民同時欣賞到尖沙咀和維港景色。

市民可瀏覽虛擬展覽的網站nslexhibition.hk，了解《香港國安法》。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：尹櫻霖

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