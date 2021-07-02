【強制檢測】再多兩個患者曾訪處須強制檢測　涉永星里紅茶館酒店及華富邨麗絲快餐店

▲ 再多兩個患者曾訪處須強制檢測，涉永星里紅茶館酒店及華富二邨商場麗絲快餐店。（經濟日報資料圖片）

本港今日(2日)新增一宗本地感染源頭不明個案，涉及一名41歲居香港仔清潔工，並帶有L452R變種病毒株，其於檢疫酒店之一的油麻地紅茶館酒店兼職清潔。詳情請見【下一頁】

港府今日晚上表示，最新資料顯示，除昨日公布的9個患者曾訪地點外，亦曾於個別日子身處2個指明地方，包括香港仔華 富（二）邨商場6樓17-18號鋪麗絲快餐店，以及油麻地永星里5號紅茶館酒店，兩處亦須納入強制檢測名單。

港府發出公告，如於在6月14日、6月16日、6月17日、6月28日、6月30日或7月1日曾身處永星里5號紅茶館酒店的人 士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於7月4日或之前接受檢測。

另如於6月27日下午6時至9時時曾身處香港香港仔華富（二）邨商場6樓17-18號鋪麗絲快餐店的人士，同樣包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客，亦須於7月4日或之前接受檢測。

而曾逗留該2個指明地方的人士，即使已完成疫苗接種，亦須接受強制檢測。

另外，深水埗麗閣邨麗菊樓地下香港聖公會基愛幼兒學校爆發上呼吸道感染及或流感樣疾病個案，今日亦納入強制檢測公告。

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責任編輯：陳正怡