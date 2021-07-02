【刀傷警員】懲教署4個協會及工會發聲明　譴責網上言論圖英雄化兇徒行徑

▲ 警方圍封崇光百貨外部分路面，有市民手持白花在附近站立。(梁偉榮攝)

一名50歲男子昨晚在銅鑼灣崇光百貨外用刀刺傷警員，隨後再自插左胸送院後不治。懲教署4個協會及工會聯合發表聲明指，就有人利用網上平台，企圖英雄化昨晚持刀襲擊案自殺身亡兇徒的行徑及煽動仇恨，予以嚴厲譴責，

聲明批評，有關言論變相鼓勵更多人仿效兇殘違法行為，懲教人員支持警方嚴正執法，亦希望市民保持理智，切勿對事件有錯誤演繹，並協助提醒青少年分清是非，與反中亂港分子劃清界線。

另外，由4個警方職方協會組成的警察評議會職方協會亦發表聲明，強烈譴責事件，事後有人在網上故意美化施襲者的暴力行為，甚至有人支持及鼓動其他人參與類似違法行為，情況令人髮指及擔憂。協會嚴厲警告所有曾在網上肆意挑撥仇恨及鼓動他人參與違法活動的人，認為是他們將施襲者推向歧途深淵，要為被煽動者所犯的罪行負上責任，呼籲市民提高警覺，如發現任何可疑活動應立即舉報，不要讓本土恐怖主義在港植根抬頭。

香港海關工協會亦對事件予以最嚴厲的譴責，並支持警方嚴正執法，指這些煽動仇恨的言論正是助長暴力行為的「元兇」，令本土恐怖主義滋生，必須直斥其非。

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責任編輯：蘇文軒