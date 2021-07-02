【新冠疫苗】今日接種人數近7萬　再創單日新高

▲ 單日接種人數近7萬人，再創開打以來新高（資料圖片）

本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日（2日）踏入第127日。港府公布，截至今日晚上8時，單日接種人數再創新高至達69,853人，過去七日平均每日亦有56,307人接種疫苗。

公務員事務局局長聶德權今日晚上在其Facebook專頁中「報喜」，並形容數字鼓舞，希望可「保六過七」，並指會繼續努力。

本港累計已有231萬人已打首劑疫苗，其中132萬人打復必泰、99萬人打科興；另有153萬人已打次針，其中62萬人打科興、90萬人打復必泰。

此外，昨日共有13宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中九人已經出院，四人留院觀察。

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責任編輯：鄧凱文