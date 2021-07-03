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【陳振聰出獄】陳振聰刑滿出獄　親友帶同一幅畫作迎接

社會 10:26 2021/07/03

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陳振聰刑滿出獄。

涉偽造已故華懋集團主席龔如心遺囑的商人陳振聰，於2013年被裁定偽造遺囑罪成，被判監12年。已服刑近8年的陳振聰，今早（3日）刑滿出獄，胞弟及牧師林以諾等人在赤柱監獄外迎接。陳振聰於早上約9時45分身穿黑色西裝步出監獄，並與家人擁抱。

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陳振聰表示，出獄後要先去拜祭亡母，再吃雲吞麵。他其後登上私家車離開。

2007年4月華懋集團主席龔如心病逝，陳振聰當時自稱是風水師，亦自揭是龔如心的情夫，並持有遺囑，掀起與華懋慈善基金爭產官司，陳最終敗訴，並於2013年7月因涉偽造遺囑罪成，被判監12年。服刑近8年的陳振聰在獄中表現良好，按例扣減刑期，惟陳出獄後仍須處理所涉官司。

華懋慈善基金早前就陳拖欠爭產官司訟費而入稟呈請破產，早前基金以債權人身分於庭上透露，陳涉拖欠2007年龔如心遺產案原審及上訴訟費，餘額為2,800萬元，要求法庭頒下破產令，惟陳一方申請呈交誓章提出反對，有關破產聆訊押後至8月12日進行。

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記者：黃悅晴
 

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