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【新冠肺炎】消息： 新增一宗輸入個案　本地「零確診」

社會 13:52 2021/07/03

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本港新冠肺炎疫情持續。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，消息指，今日（３日）沒有新增不明源頭個案，衞生防護中心和醫管局下午不設疫情記者會。

本港昨日新增一名居香港仔利港中心的41歲女子確診，並檢出帶有L452R變種病毒，於油麻地紅茶館酒店兼職清潔，曾清潔確診患者的房間，近日亦曾到淺水灣南灣道豪宅工作，詳情即看：【下一頁】

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若41歲女患者的病毒基因排序與入住印傭一致，可歸類為輸入個案相關，但由於女患者曾在社區內活動，需更多時間觀察會否引發社區感染。他又指出，本港接近有條件和澳門及內地通關。

41歲源頭不明婦子女就讀庇理羅士女子中學及英皇書院，兩間學校須停課及消毒，而女患者的工作場所及潛伏期曾到過的地方已納入強檢通告，詳情即看：【下一頁】

同場加映，新手媽媽餵母乳6大難題，兒科專科醫生拆解謬誤：

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

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