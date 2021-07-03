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【MIRROR成員】連推8首單曲焫著暑假　人氣王姜濤出2.5首歌與ERROR肥仔合作

娛樂 11:26 2021/07/03

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MIRROR將於7月至8月連推8首單曲。

《調教你MIRROR》昨晚（7月2日）圓滿結束，12子經調教後成功解開不少心結，感情大躍進。MIRROR官方IG緊隨其後，即宣布今夏（7月及8月）每星期將出一首新單曲的消息，令一眾粉絲為之瘋狂。

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MIRROR上月推出全新合唱歌。（Instagram圖片）

姜濤一人獨佔2.5首歌？

MIRROR官方IG出Post公布重大消息：「今個 7月、8月，每星期1首全新單曲，約定你一齊焫著呢個夏天。」之後一段短片中只公布了單曲的主唱剪影，合共8首歌。

根據剪影猜測，姜濤的影子出現率最高，共有2首個人單曲，及有一首與ERROR肥仔的合唱歌，換言之有2.5首歌。之後，單曲中的剪影還包括Ian陳卓賢、Jer柳應廷，及疑似是Edan呂爵安或Anson Lo盧瀚霆的剪影，更似有首次單飛的Alton王智德或Stanley邱士縉。

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姜濤與ERROR肥仔有合唱歌。（Instagram圖片）

而另一首合唱歌的剪影，網民就猜測為隊長Lokman楊樂文與Anson Kong江熚生。但至於8首歌到底誰屬，就有待接下來的8星期為大家逐一揭曉。

鏡粉心痛偶像付出

消息傳出後，一眾鏡粉當然非常激動又興奮，對每首新歌都表示好期待。不過，一眾粉絲亦預計到新歌推出，12子會非常忙碌，不忘提醒偶像要多多休息：「佢哋一定好忙了，辛苦Mirror每一個成員，記住休息多啲。」

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【MIRROR成員】Tiger疑似撻著余香凝胞妹　網民列7大證據爆邱傲然戀余潔滢

此外，雖然成員出單曲令粉絲興奮，不過不少鏡粉仍然希望公司可以為MIRROR推出更多團體歌，並感激經理人花姐的付出。

同場加映：梁祖堯+MIRROR專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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