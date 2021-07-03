【家居意外】2歲女誤吞電池燒穿食道死亡 媽媽後悔莫及警惕家長：要小心再小心

▲ 女童媽媽傷心欲絕公開女兒的悲劇。

家居安全不容忽視，英國一名2歲女童誤吞電池，電池後來燒穿食道甚至傷及大動脈，導致她吐血後突然身亡。女童的媽媽心碎公開女兒的悲劇，呼籲所有的家長不要犯同樣的錯誤。

綜合英國傳媒報道，2歲女童Harper-Lee Fanthorpe，5月23日突然吐出大量的血液，家人緊急將她送往醫院搶救。女童被送到醫院時大量出血，緊急輸血後才進行手術，可惜手術進行到一半時宣告死亡，醫生檢查發現，她的食道被電池燒穿並損壞了一條大動脈。

女童的媽媽Stacey Nicklin憶述事發經過時，指女兒當時頭部突然往後一仰，口中吐出大量血液，

她沒有任何反應，只是一直在喘氣，眼睛緊閉著，也沒有辦法和我說話，這一切感覺很不真實，好像一場夢。

她傷心地形容，事件發生得太快，她還來不及弄清楚女兒的狀況，女兒已經身亡，她後來才發現電視遙控器少了一粒電池，令她後悔莫及。Stacey Nicklin透過傳媒講述女兒的悲劇，希望所有家長都要小心家居安全

這是安全意識的問題，如果我能救回1個或者100個孩子，我才能和女兒保證我做到了我該做的事情，為了孩子的安全，爸媽需要小心小心再小心。

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責任編輯：王明芳