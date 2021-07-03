【課室裝CCTV】德望小學及培道小學被指於課室裝閉路電視　楊潤雄稱正在了解事件

▲ 德望小學。（經濟日報資料圖片）

《傳真社》昨日報道，早前抽查多間小學的網站，發現兩所私立學校，德望小學及香港培道小學，於課室內安裝閉路電視鏡頭。教育局局長楊潤雄今日（3日）表示，局方正了解事件，會適當跟進。

《傳真社》在全港抽樣檢視50間小學的網站及社交網站專頁，發現位於牛池灣的傳統名校德望小學暨幼稚園(小學部)及位於九龍城的香港培道小學，早於幾年前已在課室安裝閉路電視。相片發布日期顯示，德望小學早於2009年在課室內已有安裝鏡頭；培道小學則在至少4年前已在多間課室內安裝鏡頭。《傳真社》又指，兩間學校均有受訪家長表示無留意或對事件不知情。《傳真社》曾向兩校查詢，其中培道小學表示有通知家長。

教育局局長楊潤雄今早表示，如學校要安裝閉路電視鏡頭，需要符合由個人資料私隱專員公署發出的《閉路電視監察及使用航拍機指引》及《個人資料（私隱）條例》，最重要是與家長及持分者溝通，又表示局方正在了解事件，會適當跟進。

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記者：黃悅晴