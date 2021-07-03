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【3個爸爸1個媽】與3名爸爸同住10歲才知誰是生父　女生：爸爸們從來不會互相爭執

親子 11:59 2021/07/03

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外國一名女生分享從小與媽媽和3名爸爸同住，一直以為這是很正常的事。

隨著社會改變，家庭關係可以變得複雜。外國一名女生在網上分享自己的成長故事，從小就與媽媽和3名爸爸同住，透露直至長大後才發現普通家庭只有一位爸爸，直言小時候以為與3個爸爸一起生活是正常不過的事。

Raquel分享自己從小與媽媽和3名爸爸同住。（影片截圖）

女生分享家中有3個爸爸

據英國《鏡報》報道，日前有網民在社交平台TikTok，發起「每人分享一件從小家人讓你以為是正常的事」的活動，吸引女網民Raquel Soyka分享，其家中特殊的情況。她透露自小與媽媽以及3個爸爸同住，Raquel稱呼媽媽的第一任丈夫為「Bill爸爸」，第二任及現任丈夫為「Rich爸爸」，以及親父「Pete爸爸」。

Raquel解釋，媽媽在17歲時與「Bill爸爸」結婚生子後離婚，之後與「Rich爸爸」結婚並誕下兩名子女，不過同樣是離婚收場。媽媽44歲時，在酒吧結識「Pete爸爸」並生下Raquel。不過在Raquel出生後，媽媽與「Rich爸爸」再婚，而Raquel指自己主要由「Rich爸爸」照顧，故以為親父是他。

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10歲才知道親父是誰

而3名爸爸住在同一屋簷下的契機，是當Raquel的媽媽知悉「Bill爸爸」和「Pete爸爸」因健康問題需要有人照顧，於是在徵求現任丈夫「Rich爸爸」的同意後，開展了5人的同居生活。而Raquel直至10歲才知道親父是「Pete爸爸」，但她同時亦感激「Rich爸爸」一直以來把她當成親生女兒一樣地撫養和照顧。

Raquel亦分享，小時候曾經以為與3名爸爸同住是十分正常的事，直至她到好朋友的家中作客時，看到朋友的媽媽即使再婚，但都沒有與第一任丈夫同住，而感到奇怪。在詢問下才了解「自己的家庭才不正常」。

有不少網民問到Raquel的3個爸爸是否相處融洽，她笑說爸爸們平時不會互相爭執，他們只會各自與媽媽吵架。

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責任編輯︰王明芳

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