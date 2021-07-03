【食用安全】豪宅屋苑居民集體腹瀉過敏　揭污水倒灌食水箱喝足2個月糞水

▲ 深圳豪宅屋苑居民集體腹瀉過敏，揭污水倒灌食水箱喝足2個月糞水。

深圳市南山區一個均價約15萬元人民幣每平方米的高檔住宅區內，出現水喉水骯髒、發臭等問題，居民向管理處投訴，經水務局檢查後發現，由於屋苑有設計漏洞，排水道污水倒灌飲用水箱，部分居民連續兩月喝糞水或用糞水沖涼，多人身體不適，出現過敏、腹瀉、眼痛等徵狀。

根據內地媒體報道，深圳南山區薈芳園小區的居民上月底投訴，指水喉水有臭味，並已持續了一段時間，曾在向物業管理處反映情況，但管理處檢查後回覆稱沒有問題。

不過，愈來愈多居民投訴水有臭味，「有小孩洗澡洗到一半臭的受不了，有人洗手之後，手都是臭的」，於是再次向物業反饋，並請物業通知水務局前往檢查。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

南山區水務局工作人員到場進行取樣後證實，發現自來水水箱被糞水池中的污水所污染，而小區的供水系統設計存在嚴重缺陷，小區設有一個容積約800立方米的地下水池，水池內部未發現牆體滲水，但水箱中有一個溢流管道，當水箱的水位過多時，會通過溢流管道溢流到污水井內，當遇到暴雨天氣，若污水井內的水位超過這個管道時，就會倒流回生活水水箱中。

得知生活用水被污染後，有居民在微信群組中指，懷疑自己「喝了2個月的糞水」，也有孕婦擔心飲用污水會影響胎兒的健康，還有不少居民表示因使用、飲用糞水，出現眼痛、扁桃體發炎、真菌感染、過敏、腹瀉等症狀。

目前，南山區稅務局已就此採取緊急措施，每日派出送水車到小區為居民解決用水問題，且已將溢流口封堵，杜絕排水不暢導致的返流問題。

同場加映：家居水管暗藏恐怖污垢 洗水管達人：污水絕對是慢性毒藥

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣