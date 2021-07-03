【正牌羅浩楷】椎間盤突出一度要輪椅代步　羅浩楷罕有亮相：沒健康真的好慘

▲ 羅浩楷接受鄧英敏訪問。

早前參加香港小姐2021年競選的首輪面試的Kirsten（利愛安），因為來自東涌兼遭網民指與羅浩楷撞樣，由此被封「東涌羅浩楷」。至於現實中的真正羅浩楷因頸椎問題導致駝背，甚至一度要靠輪椅代步，於是要息影養病。

其實羅浩楷自從2015年完成劇集《東坡家事》後，已久未有亮相幕前演出，在2017年正式與TVB完約。近日，羅浩楷罕有現身，接受鄧英敏所主持的網上節目《老友鬼鬼傾吓偈》訪問。

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從《老友鬼鬼傾吓偈》影片所見，雖然羅浩楷身體仍未能如一般人挺直，頸亦側向左邊，但說話十分清晰，而且精神不錯，還保持一貫幽默懂得講笑話，甚至在節目中自彈自唱表演。

羅浩楷回憶稱，在1967年當時只有17歲的他考國泰電影公司訓練班學員而入行，同班同學有秦祥林、員劉江等：「媽媽帶我去登記，喺四千幾人挑選廿幾個出嚟，當時我細個，都靚仔㗎！」可是當時流行國語片，不懂普通話的他十分輸蝕，後來公司倒閉，他轉拍粵語片。

多才多藝

當年羅浩楷出名扮呂奇維肖維妙，他在節目中也示範模仿呂奇的經典電影對白：「你呢個無恥嘅飛仔，豈有此理！」

不過羅浩楷說：「講真，真係好氣憤，呢個角色係我好辛苦咁創造出嚟，點知最後乜嘢演出都冇我份，唔知咩原因，（影片）出咗嚟之後，個個都扮過，其實係扮我，唔係扮我師傅！」

扮嘢功力高之外，羅浩楷更是唱家班，70、80年代的香港流行酒廊，羅浩楷是酒廊熱門歌手，同時也負責幫忙安排藝人到酒廊演出。他坦言當時收入很好，可是理財不擅有錢便亂花，無奈說：「往事只能回味。」並自彈自唱《往事只能回味》，即場與鄧英敏一起jam歌。

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健康最重要

雖然多才多藝可是卻敵不過健康，羅浩楷早在2004年拍《皆大歡喜》時，曾因為大動脈閉塞致心絞痛，幸當時及時送院救回一命。

可是在2016年，睡醒起來卻在完全沒預兆下腰骨無法挺直，後來更嚴重至駝背要以輪椅代步，之後才發現病因是椎間盤突出。他更因頸椎長期受壓致彎曲要戴頸箍，一度靠太太推輪椅助他起居生活，以及四出尋醫。幸經過長期治療，頸椎問題漸改善，現在已不用戴頸箍及坐輪椅。

羅浩楷約在兩年前曾接受TOPick專訪稱，退出娛圈後靠投資維生，花近七位數字以另類療法醫頸椎病患。

他當時語重心長向TOPick表示，終於明白健康的重要：「有健康先有得做，你沒健康哪有得做？沒健康真的好慘，現在用錢尋回健康，是好遺憾的一件事。」

同場加映：鍾志光專訪