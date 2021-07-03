【疫苗接種】楊潤雄稱正考慮要求未接種疫苗教職員強制檢測　否則對已打針師生不公平

▲ 楊潤雄稱正考慮要求未接種疫苗教職員強制檢測。（經濟日報資料圖片）

到校接種新冠疫苗服務昨日正式開始，教育局局長楊潤雄今日（３日）表示，服務反應良好，當局正考慮是否要求未接種疫苗的教職員做強制檢測，對於何時可以恢復全日面授課堂，就未有最終決定。

楊潤雄表示，正考慮要求未能接種新冠疫苗，或選擇不打針的老師接受恆常的檢測，令學校的教學不會因而受到影響，是其中一個考慮方向，但未有決定最後細節。他認為，如校內已有7至8成學生接種疫苗，但只有數名教職員未能打針，這些老師是否都有責任起碼恆常檢測，否則是對其他已打針的師生不公平。

楊潤雄又引述專家意見，認為學校接種率達7至8成，就有條件恢復全日面授課堂或進行更多體育活動，至於９月開學時能否恢復全日面授課，局方未有決定，要再視乎專家意見及疫情發展。

對於學校要有300人或以上才可安排到校接種服務，楊潤雄說，有關服務要安排醫護人員，加上放置疫苗的雪櫃很重，有實際運作問題，因此有相關安排，他提醒，如不足人數申請到校打針，學校可考慮預約專車，安排師生到社區疫苗接種中心打針。

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記者：黃悅晴